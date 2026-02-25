menu hamburguer
Botafogo

Botafogo terá retornos importantes para decisão pela Libertadores

Glorioso recebe o Nacional Potosí no Nilton Santos valendo vaga na terceira fase

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
14:35
Arthur Cabral fica à disposição do Botafogo para duelo pela Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Nacional Potosí, nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela volta da segunda fase preliminar da Libertadores. O técnico Martín Anselmi conta com retornos importantes e fez um corte surpreendente.

Botafogo é 16 vezes mais valioso que o Nacional de Potosí
Vidente crava resultado de Botafogo x Nacional Potosí

Para a decisão valendo a classificação para a próxima fase, o argentino contará com os retornos do volante Danilo e do atacante Arthur Cabral. A dupla foi preservada do jogo de ida, na altitude de cerca de 4 mil metros em Potosí.

Quem também retorna após longo período afastado por lesão é o atacante Joaquín Correa. Tucu, como é conhecido, se recuperava de problemas musculares e vinha treinando no CT Lonier no período de transição. Ele aumenta o leque no setor ofensivo, que segue sem contar com Santi Rodríguez e Chris Ramos.

Por outro lado, Martín Anselmi deixou o goleiro Neto fora da relação. A decisão se deu por avaliação técnica, enquanto o goleiro vive um péssimo momento e pode acabar sendo negociado no fim da janela. Léo Linck e Raul ficam à disposição.

Para se classificar no tempo normal, o Botafogo precisará vencer o Nacional Potosí por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por vantagem mínima, a decisão será nos pênaltis.

Lista de relacionados pelo Botafogo para duelo com o Nacional Potosí (Foto: Divulgação)
Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja a lista de relacionados pelo Botafogo:

Goleiros: Léo Linck e Raul.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Gabriel Abdias, Justino, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo.

Meias: Arthur Noves, Danilo, Caio Valle, Montoro, Newton e Wallace Davi.

Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan.

