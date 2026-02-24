Declaração de ex-Flamengo em apresentação no Corinthians viraliza: 'Nunca mais'

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (24) a contratação do volante Allan, ex-Flamengo. Durante a apresentação oficial, o jogador se mostrou contente com a chegada ao novo clube e protagonizou uma declaração que viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Seleção presta solidariedade a Vini Jr e faz alerta: 'Lado perigoso'

Em meio as primeiras palavras como atleta do Timão, Allan afirmou que estava realizando um sonho de criança em defender o time paulista. O volante chegou a relembrar uma impressão que teve da Fiel Torcida em 2019, quando ainda defendia o Fluminense.

— Meu coração pediu para eu vir para o Corinthians. Esperei essa oportunidade na minha carreira toda. Sempre que eu trocava de clube, eu ficava ansioso pensando: 'será que o Corinthians vai ligar?' E quando surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes — iniciou o jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

— Em 2019, quando eu estava no Fluminense, o último jogo do Brasileirão foi aqui. Eu não fui relacionado porque estava com dores no pé. Meu empresário queria me levar para o camarote, e eu falei: 'não, eu quero ficar no meio da torcida para sentir essa energia'. Era a minha primeira vez na Arena. O Fluminense fez um gol com 15 minutos, e aí a Fiel começou a cantar mais alto ainda: 'aqui tem um Bando de Louco'… Aí eu olhei para o meu empresário e falei: 'se vira, você vai ter que fazer eu jogar aqui um dia'. Depois desse dia, todas as transferências que aconteciam, eu ficava esperando a ligação do Corinthians — concluiu.

A declaração repercutiu nas redes sociais. Torcedores de Flamengo, Fluminense e Corinthians reagiram à fala do atleta. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

🤑 Aposte na vitória do Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carreira de Allan

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan teve passagens pelas categorias de base de Mirassol e São Paulo antes de se transferir para o Internacional. Ainda jovem, foi vendido ao Liverpool e, na sequência, emprestado ao Seinäjoen Jalkapallokerho, da Finlândia.

Após permanecer por quatro temporadas na Europa, o volante foi emprestado ao Fluminense no início de 2019, tornando-se um dos pilares da equipe. No ano seguinte, transferiu-se para o Atlético-MG, onde foi titular do time campeão do Brasileirão 2021, da Copa do Brasil 2021 e da Supercopa Rei 2022.