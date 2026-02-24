Nesta terça-feira (24), os primeiros jogos de volta dos playoffs da Champions League definiram os primeiros classificados para as oitavas de final. Quatro confrontos movimentaram a noite europeia, com direito a goleada, zebra, susto e classificação tranquila. Joelinton marcou para o Newcastle, enquanto a Inter de Milão caiu diante do modesto Bodo/Glimt. Veja como foram os jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sorloth brilha e Atlético de Madrid goleia Club Brugge

Após um duelo tenso na ida, quando o Club Brugge pressionou o Atlético de Madrid e arrancou um empate por 3 a 3 na Bélgica, os Colchoneros entraram em campo pressionados por uma boa atuação e pela classificação diante de um adversário tecnicamente inferior. Jogando em casa, a equipe de Simeone impôs seu ritmo e abriu o placar aos 23 minutos, com Sorloth. Ainda no primeiro tempo, Ordóñez empatou para os belgas e deixou o clima tenso no Metropolitano.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o Atlético voltou melhor e garantiu a vaga. Johnny Cardoso marcou o gol da virada, e Sorloth fechou a conta com mais dois gols, completando um hat-trick e selando a classificação colchonera.

jogadores do Atlético de Madrid comemorando a classificação (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Inter de Milão é eliminada pelo Bodo/Glimt em grande zebra

A grande surpresa do dia ficou por conta da eliminação da Inter de Milão. O Bodo/Glimt, o "matador de gigantes" norueguês, fez mais uma vítima. Depois de já ter derrotado times como Atlético de Madrid e Manchester City na fase de liga, a equipe eliminou a Juventus nos playoffs e agora despachou a Inter.

continua após a publicidade

No jogo de ida, na Noruega, o Bodo/Glimt venceu por 3 a 1. Na volta, em Milão, mesmo com o apoio da torcida, a Inter não conseguiu reverter a vantagem e perdeu por 2 a 1, em mais uma atuação coletiva consistente dos noruegueses.

Bayer Leverkusen empata com Olympiacos e avança

No único empate da noite, o Bayer Leverkusen, que venceu o jogo de ida por 2 a 0 na Alemanha, não conseguiu marcar na Grécia e ficou no 0 a 0 com o Olympiacos. A equipe alemã jogou melhor e criou as principais chances, mas esbarrou na defesa grega e no goleiro adversário. O Olympiacos, que contou com o brasileiro Rodinei em campo, lutou até o fim, mas não conseguiu reverter o placar agregado e deu adeus à competição.

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Newcastle sofre susto, mas passa pelo Qarabag

O Newcastle confirmou a classificação com tranquilidade no placar agregado, mas passou por um susto na partida de volta. Após vencer o jogo de ida por 6 a 1 no Azerbaijão, os Magpies abriram 2 a 0 no primeiro tempo e na segunda etapa, fez o terceiro. O Qarabag, no entanto, reagiu e marcou dois gols em sete minutos, devolvendo o jogo ao roteiro de tensão. A reação, porém, não foi suficiente para ameaçar a vantagem construída fora de casa. Joelinton marcou para o Newcastle, que avançou com o placar agregado de 9 a 3.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.