O Corinthians entrará em campo nesta quarta-feira (25), contra o Cruzeiro, no estádio Mineirão, às 20h, com uma manifestação contra o racismo sofrido pelo goleiro Hugo Souza, alvo de ofensas na partida contra a Portuguesa, em duelo eliminatório pelo Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na parte superior da gola do uniforme, a frase "Racismo é crime. Denuncie" estampará o posicionamento do clube. Durante a entrada em campo, os atletas erguerão a gola da camisa até a altura da boca, revelando a mensagem e criando uma imagem simbólica contra a discriminação racial no esporte.

A ação é uma iniciativa do clube em parceria com a agência de publicidade AlmapBBDO e contou com o apoio da ALOB Sports. Segundo nota divulgada pelo Timão, em meio a novos episódios de discriminação no futebol internacional, que voltaram a evidenciar a urgência do debate, o Corinthians optou por agir não como resposta isolada, mas como "afirmação de princípio".

continua após a publicidade

Além da frase, o manto alvinegro levará o patch da campanha de enfrentamento ao racismo desenvolvida pelo Departamento Cultural do clube, que destaca o protagonismo negro na fundação, formação e trajetória corintiana, batizada de "A História Preta do Corinthians". O uniforme também exibirá um QR Code com acesso a conteúdo educativo no site oficial.

— O Corinthians nasceu do povo e representa milhões de torcedores de todas as origens. A nossa história é de luta e resistência. Essa é mais do que uma ação, é mais um posicionamento claro: racismo é crime e precisa ser denunciado sempre — afirma Rafael Castilho, Diretor Cultural e de Responsabilidade Social do Corinthians.

continua após a publicidade

— A imagem dos jogadores com a boca parcialmente coberta simboliza o silêncio historicamente imposto às vítimas de racismo. Ao mesmo tempo, transforma esse símbolo em uma manifestação pública, ao levar a mensagem a milhões de pessoas. É um chamado para que atletas, clubes, marcas e torcedores assumam seu papel na construção de um ambiente mais justo e igualitário — completa.

O clube também divulgou orientações para denúncias em casos de racismo. Se presenciar ou sofrer discriminação racial, registre a ocorrência pelo Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos; acione o 190 da Polícia Militar em situações de emergência; procure uma unidade da Polícia Civil do seu estado; ou encaminhe a denúncia ao Ministério Público. Racismo é crime.

— Martin Luther King disse: 'O que me preocupa não é o grito dos desonestos, e sim o silêncio dos bons'. Quando Vini Jr. não se cala, quando Mbappé junta sua voz à dele, quando Hugo também se posiciona e quando o Corinthians se une a essa luta, a força da causa aumenta muito. O racismo é crime, e precisamos gritar isso juntos até que essa realidade mude. Na nossa ideia, a criatividade atua como uma ferramenta para que essa mudança aconteça", afirma Iron Brito, diretor de criação da AlmapBBDO.

— O marketing esportivo tem a responsabilidade de ir além da exposição de marcas. Quando usamos esse alcance para apoiar um posicionamento claro contra o racismo, contribuímos para fortalecer uma mensagem que precisa ser permanente dentro e fora dos estádios — declara Bernardo Pontes, CEO da ALOB Sports.

Na parte superior da gola do uniforme, a frase "Racismo é crime. Denuncie" estampa o posicionamento do clube (Foto: Divulgação/Corinthians)

Entenda o contexto envolvendo Hugo Souza

Após a vitória do Corinthians nos pênaltis contra a Portuguesa, o goleiro Hugo Souza foi hostilizado por torcedores da Lusa ao deixar o gramado.

Nas imagens divulgadas pela "Jovem Pan Esportes", é possível ouvir dois homens dirigindo ofensas ao jogador: "Aí, seu sem dente, passa fome do c###, vai cortar esse cabelo, piolhento. Seu piolhento, filho da ###. Seu lixo".

No mesmo momento, outros torcedores da Portuguesa se aproximaram e pediram que os dois, que estavam no alambrado ofendendo o goleiro do Corinthians, descessem do local e deixassem o estádio. Um grupo de policiais também estava próximo.

A Portuguesa identificou os torcedores, decidiu excluí-los de seu quadro associativo e entregou os nomes à polícia, que dará andamento ao caso.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.