Órgão britânico formaliza volta de John Textor ao comando da Eagle

A Companies House, junta comercial do Reino Unido, oficializou nesta quarta-feira (25) a volta de John Textor ao cargo de diretor da Eagle Bidco. Com isso, ele segue à frente da operação da empresa que comanda a rede de clubes com Botafogo, Lyon e RWDM Brussels.

A autoridade publicou a atualização um dia após divulgar o documento de 27 de janeiro, que tirava Textor da Eagle Bidco. A nova decisão é datada do dia 29 de janeiro após rápida movimentação de Textor.

Em nota oficial publicada na última terça-feira (25), o dono da SAF do Botafogo antecipou que voltaria ao cargo. O texto afirma que o fundo de investimentos Ares, credor da Eagle na compra do Lyon, em 2022, agiu fora da legislação do Reino Unido para tirá-lo da Eagle Bidco, após carta enviada à Companies House, alegando que tinha autoridade para destituir o estadunidense do cargo, além de reconduzir Stephen Welch e Hemen Tseayo, anteriormente demitidos por Textor.

John Textor e sua defesa, então, citou que, de acordo com a legislação do Reino Unido, não é possível nomear diretores sem o consentimento deles. No dia 28 de janeiro, Stephen Welch enviou correspondência à Companies House, assinada por Tseayo, avisando que a Ares não tinha autorização para propor a recondução dos dois ex-diretores ao conselho da Eagle Bidco — o que, então, tornaria a movimentação ilegal.

No dia 29 de janeiro, a Companies House protocolou em seu site a determinação de recondução de John Textor ao cargo de diretor da Eagle Bidco, empresa subsidiária da Eagle Football Holdings, que detém as ações de Botafogo, Lyon e RWDM Brussels.

Disputa de John Textor

John Textor trava batalha nos bastidores com o fundo Ares pel controle dos ativos da rede de clubes. O estopim teria sido, justamente, as demissões de Stephen Welch e Hemen Tseayo do conselho da Eagle Bidco por discordâncias do dono do Botafogo.

Em 2022, a Ares emprestou cerca de 450 milhões de dólares a John Textor para aquisição do Lyon, e a dívida segue em aberto com disputas judiciais.

