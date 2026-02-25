menu hamburguer
Botafogo

Órgão britânico formaliza volta de John Textor ao comando da Eagle

Empresário dono da SAF do Botafogo trava batalha nos bastidores por controle de ativos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
16:37
Botafogo tem John Textor como líder da SAF (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraBotafogo tem John Textor como líder da SAF (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
A Companies House, junta comercial do Reino Unido, oficializou nesta quarta-feira (25) a volta de John Textor ao cargo de diretor da Eagle Bidco. Com isso, ele segue à frente da operação da empresa que comanda a rede de clubes com Botafogo, Lyon e RWDM Brussels.

A autoridade publicou a atualização um dia após divulgar o documento de 27 de janeiro, que tirava Textor da Eagle Bidco. A nova decisão é datada do dia 29 de janeiro após rápida movimentação de Textor.

Em nota oficial publicada na última terça-feira (25), o dono da SAF do Botafogo antecipou que voltaria ao cargo. O texto afirma que o fundo de investimentos Ares, credor da Eagle na compra do Lyon, em 2022, agiu fora da legislação do Reino Unido para tirá-lo da Eagle Bidco, após carta enviada à Companies House, alegando que tinha autoridade para destituir o estadunidense do cargo, além de reconduzir Stephen Welch e Hemen Tseayo, anteriormente demitidos por Textor.

John Textor e sua defesa, então, citou que, de acordo com a legislação do Reino Unido, não é possível nomear diretores sem o consentimento deles. No dia 28 de janeiro, Stephen Welch enviou correspondência à Companies House, assinada por Tseayo, avisando que a Ares não tinha autorização para propor a recondução dos dois ex-diretores ao conselho da Eagle Bidco — o que, então, tornaria a movimentação ilegal.

No dia 29 de janeiro, a Companies House protocolou em seu site a determinação de recondução de John Textor ao cargo de diretor da Eagle Bidco, empresa subsidiária da Eagle Football Holdings, que detém as ações de Botafogo, Lyon e RWDM Brussels.

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Gazeta Press)
John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Gazeta Press)

Disputa de John Textor

John Textor trava batalha nos bastidores com o fundo Ares pel controle dos ativos da rede de clubes. O estopim teria sido, justamente, as demissões de Stephen Welch e Hemen Tseayo do conselho da Eagle Bidco por discordâncias do dono do Botafogo.

Em 2022, a Ares emprestou cerca de 450 milhões de dólares a John Textor para aquisição do Lyon, e a dívida segue em aberto com disputas judiciais.

