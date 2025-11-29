Palmeiras x Flamengo: final da Libertadores sofre atraso; confira novo horário
Decisão continental não iniciará às 18h (de Brasília), como planejado anteriormente
- Matéria
- Mais Notícias
A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, marcada inicialmente para as 18h (de Brasília), sofrerá um atraso. A decisão continental terá início 15 minutos após o previsto, e a bola rola às 18h15 (de Brasília, 16h15 no horário local) no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Prorrogação ou pênaltis? Entenda o regulamento da final entre Palmeiras e Flamengo
Futebol Nacional29/11/2025
- Flamengo
Depois de Zico e Gabigol: flamenguista ‘guarda’ espaço para tatuagem do próximo herói
Flamengo29/11/2025
- Palmeiras
Zé Roberto vê Palmeiras à frente do Flamengo e revela diferencial de Abel
Palmeiras29/11/2025
➡️ Prorrogação ou pênaltis? Entenda o regulamento da final entre Palmeiras e Flamengo
O novo horário foi um pedido do Alviverde à Conmebol, que prontamente atendeu à solicitação. A delegação palestrina chegou ao estádio apenas às 16h50 (de Brasília, 14h50 local), após o horário determinado pelo protocolo da entidade, por conta de problemas com o trânsito da capital peruana.
Escalações de Palmeiras e Flamengo
Os times já estão definidos para a grande final da Libertadores. Abel Ferreira e Filipe Luís definiram as escalações de Palmeiras e Flamengo para o duelo em Lima.
O Verdão terá três desfalques: Lucas Evangelista, que se recupera de cirurgia na coxa; Paulinho, ainda em tratamento após operar a perna direita; e Weverton, fora por uma fissura óssea na mão direita. Já o Rubro-Negro não terá Pedro, com lesão na coxa esquerda, e Gonzalo Plata, suspenso após expulsão na semifinal contra o Racing.
Desta forma, o Palmeiras inicia o jogo com: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Já o Flamengo vai a campo com: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias