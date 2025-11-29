menu hamburguer
Palmeiras x Flamengo: final da Libertadores sofre atraso; confira novo horário

Decisão continental não iniciará às 18h (de Brasília), como planejado anteriormente

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/11/2025
17:08
Atualizado há 1 minutos
Libertadores
imagem cameraTaça da Libertadores da América (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, marcada inicialmente para as 18h (de Brasília), sofrerá um atraso. A decisão continental terá início 15 minutos após o previsto, e a bola rola às 18h15 (de Brasília, 16h15 no horário local) no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

➡️ Prorrogação ou pênaltis? Entenda o regulamento da final entre Palmeiras e Flamengo

O novo horário foi um pedido do Alviverde à Conmebol, que prontamente atendeu à solicitação. A delegação palestrina chegou ao estádio apenas às 16h50 (de Brasília, 14h50 local), após o horário determinado pelo protocolo da entidade, por conta de problemas com o trânsito da capital peruana.

Escalações de Palmeiras e Flamengo

Os times já estão definidos para a grande final da Libertadores. Abel Ferreira e Filipe Luís definiram as escalações de Palmeiras e Flamengo para o duelo em Lima.

O Verdão terá três desfalques: Lucas Evangelista, que se recupera de cirurgia na coxa; Paulinho, ainda em tratamento após operar a perna direita; e Weverton, fora por uma fissura óssea na mão direita. Já o Rubro-Negro não terá Pedro, com lesão na coxa esquerda, e Gonzalo Plata, suspenso após expulsão na semifinal contra o Racing.

Desta forma, o Palmeiras inicia o jogo com: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Já o Flamengo vai a campo com: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGO-VENUE
Estádio Monumental de Lima recebe final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)

