LIMA (PER) — A torcida do Flamengo mantém a expectativa de se tornar o primeiro clube brasileiro a conquistar a Libertadores pela quarta vez, mas para isso precisará superar o também gigante Palmeiras — também tricampeão do continente — no Monumental U, às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. Nos arredores do estádio, torcedores já realizam suas preces antes do início da partida, com a intercessão simbólica de São Judas Tadeu, padroeiro do clube.

Para apoiar o Flamengo na busca por história na Libertadores, torcedores estão distribuindo santinhos com a imagem de São Judas Tadeu na frente e a oração ao padroeiro no verso aos presentes nos arredores do estádio, prontos para adentrar o palco que definirá a maior competição continental da América do Sul neste ano. Abaixo, seguem imagens do panfleto:

Flamengo: santinho de São Judas Tadeu para a final da Libertadores de 2025 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Oração de São Judas Tadeu 📜

— São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus! Nome de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, foi causa de que fôsseis esquecido por muitos. Mas agora a Igreja vos honra e invoca por todo o mundo como patrono casos desesperados e dos negócios sem remédio. Rogai por mim que estou tão desolado! Vós implorai a Jesus o uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato, onde o socorro desapareceu quase por completo! Assisti-me nessa grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos. São Judas Tadeu, alcançai-me a graça que vos peço [aqui eu vos prometo]. Ó bendito Judas Tadeu, lembrai-vos de me proteger e conduzir! Eu nunca deixarei de vos louvar e honrar como meu especial e poderoso patrono e fazer tudo que estiver ao meu alcance para espalhar a vossa devoção por toda a parte. São Judas Tadeu, rogai por nós.

Torcida do Flamengo: santinho de São Judas Tadeu para a final da Libertadores de 2025 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

⚫🔴Flamengo 🤝 São Judas Tadeu 🙏

A história entre as partes começou começou na década de 1950, quando o clube enfrentava um longo jejum de títulos no Campeonato Carioca, desde 1944. Foi então que o Padre Góes, pároco da Igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, interveio espiritualmente, por meio de missas com os jogadores, orientando-os a acender velas e rezar ao santo, e afirmando que o título seria alcançável, desde que a fé os acompanhasse.

A devoção a São Judas Tadeu, considerado o santo das causas impossíveis, tornou-se parte da cultura rubro-negra, sendo comum a presença de sua imagem no vestiário da equipe antes de partidas importantes, como ritual de proteção. O vínculo sestá oficializado no calendário: 28 de outubro, data dedicada ao santo pela Igreja Católica, foi oficialmente instituída como o "Dia do Flamenguista", por lei municipal sancionada em 2007.

Com o efeito da mística aliança, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca em 1953 e repetiu o feito em 1954 e 1955. Um tricampeonato histórico que muitos atribuem à proteção de São Judas Tadeu. Em comemoração, em dezembro de 1957, o clube entronizou a imagem do santo na sede da Gávea, em cerimônia conduzida pelo próprio Padre Góes.