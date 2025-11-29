Cintos, bandeiras e papel higiênico: o que não pode entrar na final da Libertadores

LIMA (PER) — A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, realizada no Monumental U, às 18h (de Brasília), mobiliza a ansiedade dos torcedores neste sábado (29), que levou milhares de fãs dos dois gigantes brasileiros a viajar ao Peru em busca da tão almejada Glória Eterna. Contudo, o acesso ao estádio será submetido a rigoroso controle, com regras que vetam a entrada de pessoas alcoolizadas, bandeiras e até cintos.

Há uma determinação de tolerância zero em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, e os policiais foram instruídos a barrar qualquer pessoa que apresente sinais de embriaguez. Entre as restrições mais incomuns está a proibição de cintos, válida exclusivamente para os setores atrás dos gols, destinados às torcidas de Palmeiras e Flamengo.

Além disso, está vetado o uso de bandeiras com mastro, sendo autorizadas apenas as de mão, com tamanho máximo de 2 m x 1,5 m e sem haste. Instrumentos de percussão, por sua vez, só poderão ser utilizados caso tenham membranas transparentes, enquanto as faixas deverão respeitar o limite de 1 metro de altura, mantendo-se uma distância mínima de 5 metros entre cada uma. A seguir, confira a lista completa de itens cuja entrada será proibida na final da Libertadores:

Substâncias psicotrópicas Bombas de estrondos Lasers Bombas de fumaça Extintores ou máquinas de fumaça Objetos acionados com gás, hélio e/ou similares que possam gerar combustão Elementos com mensagens ofensivas, racistas, discriminatórias, políticas e religiosas Bandeiras com hastes de qualquer tipo Qualquer elemento físico que se torne um objeto contundente ou cortante Correias (cintos), cuja proibição vale somente para as arquibancadas Norte e Sul (CAT3) Qualquer elemento que, a critério da equipe de gestão de segurança, seja considerado perigoso

Acesso ao Monumental 🏟️

Outro ponto de atenção para os torcedores de Palmeiras e Flamengo é o trânsito intenso em Lima, o que tem levou muitos a planejarem a chegada ao Monumental ainda pela manhã, dada sua localização em uma região mais afastada. O trajeto pode superar uma hora em dias de partida, especialmente partindo dos bairros com maior concentração de torcedores, como Miraflores e San Isidro.

A poucas horas do início da final, o policiamento já está reforçado no estádio, onde a polícia local instalou um cordão de isolamento a quatro quilômetros das entradas dos setores, enquanto torcedores de ambas as equipes começam a se aproximar do entorno da arena.

Torcida do Palmeiras em Lima antes da final da Libertadores de 2025 (Foto: Vitor Palhares/Lance!)