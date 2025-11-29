menu hamburguer
Futebol Nacional

Cintos, bandeiras e papel higiênico: o que não pode entrar na final da Libertadores

Final entre Palmeiras e Flamengo será disputada no Monumental U, às 18h (de Brasília)

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Enviados especiais
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Enviados especiais
Dia 29/11/2025
13:58
Atualizado há 1 minutos
Policiamento final da Libertadores - Flamengo x Palmeiras
imagem cameraPoliciamento preparado para a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
LIMA (PER) — A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, realizada no Monumental U, às 18h (de Brasília), mobiliza a ansiedade dos torcedores neste sábado (29), que levou milhares de fãs dos dois gigantes brasileiros a viajar ao Peru em busca da tão almejada Glória Eterna. Contudo, o acesso ao estádio será submetido a rigoroso controle, com regras que vetam a entrada de pessoas alcoolizadas, bandeiras e até cintos.

Há uma determinação de tolerância zero em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, e os policiais foram instruídos a barrar qualquer pessoa que apresente sinais de embriaguez. Entre as restrições mais incomuns está a proibição de cintos, válida exclusivamente para os setores atrás dos gols, destinados às torcidas de Palmeiras e Flamengo.

Além disso, está vetado o uso de bandeiras com mastro, sendo autorizadas apenas as de mão, com tamanho máximo de 2 m x 1,5 m e sem haste. Instrumentos de percussão, por sua vez, só poderão ser utilizados caso tenham membranas transparentes, enquanto as faixas deverão respeitar o limite de 1 metro de altura, mantendo-se uma distância mínima de 5 metros entre cada uma. A seguir, confira a lista completa de itens cuja entrada será proibida na final da Libertadores:

  1. Substâncias psicotrópicas
  2. Bombas de estrondos
  3. Lasers
  4. Bombas de fumaça
  5. Extintores ou máquinas de fumaça
  6. Objetos acionados com gás, hélio e/ou similares que possam gerar combustão
  7. Elementos com mensagens ofensivas, racistas, discriminatórias, políticas e religiosas
  8. Bandeiras com hastes de qualquer tipo
  9. Qualquer elemento físico que se torne um objeto contundente ou cortante
  10. Correias (cintos), cuja proibição vale somente para as arquibancadas Norte e Sul (CAT3)
  11. Qualquer elemento que, a critério da equipe de gestão de segurança, seja considerado perigoso

Acesso ao Monumental 🏟️

Outro ponto de atenção para os torcedores de Palmeiras e Flamengo é o trânsito intenso em Lima, o que tem levou muitos a planejarem a chegada ao Monumental ainda pela manhã, dada sua localização em uma região mais afastada. O trajeto pode superar uma hora em dias de partida, especialmente partindo dos bairros com maior concentração de torcedores, como Miraflores e San Isidro.

A poucas horas do início da final, o policiamento já está reforçado no estádio, onde a polícia local instalou um cordão de isolamento a quatro quilômetros das entradas dos setores, enquanto torcedores de ambas as equipes começam a se aproximar do entorno da arena.

➡️ Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Torcida do Palmeiras em Lima antes da final da Libertadores (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
Torcida do Palmeiras em Lima antes da final da Libertadores de 2025 (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
Torcida do Flamengo em Lima para a final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
Torcida do Flamengo em Lima para a final da Libertadores de 2025 (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

