Abel define escalação do Palmeiras para final da Libertadores com o Flamengo

LIMA (PER) - O Palmeiras está escalado para a decisão da Libertadores contra o Flamengo, neste sábado (29). A bola rola às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, em duelo que definirá o primeiro time brasileiro tetracampeão da competição continental.

Na última terça-feira (25), o Palmeiras poupou 11 jogadores na derrota para o Grêmio, a fim de garantir mais um dia de descanso ao grupo que forma a base dos titulares para a final. A principal dúvida estava no desenho do meio-campo. Abel optou novamente por Bruno Fuchs como primeiro volante, enquanto Aníbal Moreno começa a partida no banco. Na armação, o treinador português escalou Raphael Veiga.

O Verdão terá três desfalques: Lucas Evangelista, que se recupera de cirurgia na coxa; Paulinho, ainda em tratamento após operar a perna direita; e Weverton, fora por uma fissura óssea na mão direita.

O Palmeiras inicia o jogo com: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Vitor Roque é esperança de gols para o Verdão em decisão continental (Foto: Peter Leone/Gazeta Press)

Busca pelo tetra

O Verdão disputará sua sétima final de Libertadores na tarde deste sábado. Campeão em três oportunidades: 1999, 2020 e 2021, o clube alviverde pode se isolar como o brasileiro com mais títulos do torneio.

Na decisão, o Palmeiras reencontra o rival vencido no tricampeonato. Em 2021, a equipe comandada por Abel Ferreira derrotou o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, com gol decisivo de Deyverson na prorrogação.

Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025