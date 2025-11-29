Abel define escalação do Palmeiras para final da Libertadores com o Flamengo
Abel define time titular para buscar o tetra da Libertadores em Lima
LIMA (PER) - O Palmeiras está escalado para a decisão da Libertadores contra o Flamengo, neste sábado (29). A bola rola às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, em duelo que definirá o primeiro time brasileiro tetracampeão da competição continental.
Palmeiras
Fora de Campo
Fora de Campo
Na última terça-feira (25), o Palmeiras poupou 11 jogadores na derrota para o Grêmio, a fim de garantir mais um dia de descanso ao grupo que forma a base dos titulares para a final. A principal dúvida estava no desenho do meio-campo. Abel optou novamente por Bruno Fuchs como primeiro volante, enquanto Aníbal Moreno começa a partida no banco. Na armação, o treinador português escalou Raphael Veiga.
O Verdão terá três desfalques: Lucas Evangelista, que se recupera de cirurgia na coxa; Paulinho, ainda em tratamento após operar a perna direita; e Weverton, fora por uma fissura óssea na mão direita.
O Palmeiras inicia o jogo com: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
Busca pelo tetra
O Verdão disputará sua sétima final de Libertadores na tarde deste sábado. Campeão em três oportunidades: 1999, 2020 e 2021, o clube alviverde pode se isolar como o brasileiro com mais títulos do torneio.
Na decisão, o Palmeiras reencontra o rival vencido no tricampeonato. Em 2021, a equipe comandada por Abel Ferreira derrotou o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, com gol decisivo de Deyverson na prorrogação.
Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025
- Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras - 1ª rodada (fase de grupos)
- Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño - 2ª rodada (fase de grupos)
- Bolívar 2 x 3 Palmeiras - 3ª rodada (fase de grupos)
- Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras - 4ª rodada (fase de grupos)
- Palmeiras 2 x 0 Bolívar - 5ª rodada (fase de grupos)
- Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal - 6ª rodada (fase de grupos)
- Universitario 0 x 4 Palmeiras - oitavas de final (ida)
- Palmeiras 1 x 1 Universitario - oitavas de final (volta)
- River Plate 1 x 2 Palmeiras - quartas de final (ida)
- Palmeiras 3 x 1 River Plate - quartas de final (volta)
- LDU 3 x 0 Palmeiras - semifinal (ida)
- Palmeiras 4 x 0 LDU - semifinal (volta)
