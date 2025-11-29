menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Abel define escalação do Palmeiras para final da Libertadores com o Flamengo

Abel define time titular para buscar o tetra da Libertadores em Lima

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Enviado Especial
Dia 29/11/2025
16:47
Abel Ferreira no duelo entre Palmeiras x Santos (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraPalmeiras está pronto para decisão da Libertadores (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

LIMA (PER) - O Palmeiras está escalado para a decisão da Libertadores contra o Flamengo, neste sábado (29). A bola rola às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, em duelo que definirá o primeiro time brasileiro tetracampeão da competição continental.

Na última terça-feira (25), o Palmeiras poupou 11 jogadores na derrota para o Grêmio, a fim de garantir mais um dia de descanso ao grupo que forma a base dos titulares para a final. A principal dúvida estava no desenho do meio-campo. Abel optou novamente por Bruno Fuchs como primeiro volante, enquanto Aníbal Moreno começa a partida no banco. Na armação, o treinador português escalou Raphael Veiga.

O Verdão terá três desfalques: Lucas Evangelista, que se recupera de cirurgia na coxa; Paulinho, ainda em tratamento após operar a perna direita; e Weverton, fora por uma fissura óssea na mão direita.

O Palmeiras inicia o jogo com: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Vitor Roque Palmeiras
Vitor Roque é esperança de gols para o Verdão em decisão continental (Foto: Peter Leone/Gazeta Press)

Busca pelo tetra

O Verdão disputará sua sétima final de Libertadores na tarde deste sábado. Campeão em três oportunidades: 1999, 2020 e 2021, o clube alviverde pode se isolar como o brasileiro com mais títulos do torneio.

Na decisão, o Palmeiras reencontra o rival vencido no tricampeonato. Em 2021, a equipe comandada por Abel Ferreira derrotou o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, com gol decisivo de Deyverson na prorrogação.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025

  1. Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras - 1ª rodada (fase de grupos)
  2. Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño - 2ª rodada (fase de grupos)
  3. Bolívar 2 x 3 Palmeiras - 3ª rodada (fase de grupos)
  4. Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras - 4ª rodada (fase de grupos)
  5. Palmeiras 2 x 0 Bolívar - 5ª rodada (fase de grupos)
  6. Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal - 6ª rodada (fase de grupos)
  7. Universitario 0 x 4 Palmeiras - oitavas de final (ida)
  8. Palmeiras 1 x 1 Universitario - oitavas de final (volta)
  9. River Plate 1 x 2 Palmeiras - quartas de final (ida)
  10. Palmeiras 3 x 1 River Plate - quartas de final (volta)
  11. LDU 3 x 0 Palmeiras - semifinal (ida)
  12. Palmeiras 4 x 0 LDU - semifinal (volta)

circulo com pontos dentroTudo sobre

