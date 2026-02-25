O Vasco divulgou nesta quarta-feira (25) os atletas relacionados para a partida contra o Santos na quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Brasileirão. A grande novidade da lista é o lateral-esquerdo Cuiabano que chegou por emprestimo do Nottingham Forest e vinha aprimorando a parte física.

Outra diferença do grupo que enfrentou o Fluminense é o retorno do volante Thiago Mendes que se recuperou de um problema no joelho e fica à disposição. Por outro lado, Cuesta, também com um problema no joelho está fora, apesar de já ter realizado atividades com o time essa semana. A tendencia é que o zagueiro colombiano esteja apto para o segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Fluminense.

Confira os relacionados do Vasco para enfrentar o Santos

Relacionado do Vasco para enfrentar o Santos (Foto: Divulgação/Vasco)

