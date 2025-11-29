menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Allianz tem reforço da PM para torcida do Palmeiras na final da Libertadores

Polícia Militar preparou operação especial

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 29/11/2025
15:27
Torcida do Palmeiras
imagem camera(Foto: Izabella Giannola/Lance!)
Palmeiras e Flamengo decidem a final da Copa Libertadores neste sábado (29), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru. A partida definirá o primeiro clube brasileiro tetracampeão do torneio continental.

continua após a publicidade

Palmeiras x Flamengo: siga ao vivo o pré-jogo da final da Libertadores

Em São Paulo, os torcedores do Palmeiras se preparam para acompanhar a decisão. Apesar do Allianz Parque estar fechado, a movimentação é intensa nos bares localizados nas ruas ao redor da arena, que recebem os fãs do Verdão para a transmissão do jogo.

A Polícia Militar de São Paulo montou uma operação especial para garantir a segurança na região do Allianz Parque. A ação inclui policiamento ostensivo, bloqueios em pontos estratégicos e o uso de tecnologia avançada, como drones e sistemas inteligentes de monitoramento, para ampliar a vigilância e a capacidade de resposta.

continua após a publicidade

— A ação envolverá o policiamento local, com equipes da Força Tática e Rocam, além  de integrantes do policiamento de choque, com suporte de drones e sistemas inteligentes de monitoramento para ampliar a cobertura e reforçar a segurança no entorno do estádio — informou ao Lance! a Secretaria de Segurança Pública.

Algumas ruas contam com interdições temporárias ou fechamento com grades para garantir o acesso livre a veículos de emergência em caso de necessidade.

continua após a publicidade

Os bloqueios foram instalados nas vias: Rua Palestra Itália com Rua Cayowaa, Rua Palestra Itália com Avenida Pompéia, Rua Venâncio Ayres com Rua Diana, Rua Venâncio Ayres com Rua Cayowaa, Rua Diana com Rua Padre Chico, e Rua Tucuna com Rua Venâncio Ayres. Áreas próximas às bilheterias também estarão sob controle para evitar aglomerações.

Policiamneto allianz
Policiamento reforçado perto do Aliianz Parque (Foto: Izabella Giannola/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

