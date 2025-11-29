Escalação: Abel Ferreira faz mistério e destaca versatilidade do Palmeiras

LIMA (PER) - O Palmeiras está pronto para a final da Libertadores contra o Flamengo, neste sábado (29), no Peru. Apesar da tendência ser repetir os mesmos jogadores, engana-se quem pensa que será o "mesmo time de sempre". Pelo menos é esse o pensamento do técnico Abel Ferreira, que mantém mistério sobre a escalação e sobre a forma como o Verdão vai se comportar em campo.

O Palmeiras chega à final com uma base já conhecida, mas Abel Ferreira ressalta que detalhes podem fazer diferença. O técnico valoriza a versatilidade dos jogadores e admite que, na prática, ajustes podem ocorrer durante o jogo, criando possibilidade de surpresas na dinâmica da equipe.

– É uma final, o grosso nos conhecemos, mas será definido por detalhes, onde cada peça pode jogar. O treinador do Palmeiras gosta de jogadores que atuam em várias posições. A surpresa pode ser essa, a dinâmica dos jogadores. Amanhã (sábado) vocês saberão o que podemos fazer no contexto – disse Abel Ferreira.

A expectativa é de que o Palmeiras entre em campo com os 11 atletas que o técnico Abel Ferreira poupou no duelo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Weverton, que se recupera de uma fissura na mão, participou do treino usando um uniforme diferente do habitual, o que indica que a tendência é de que não seja relacionado para a partida.

Cabe ressaltar que nesta sexta-feira (28), o elenco do Palmeiras passou por um check-up médico e também realizou exames antidoping.

Assim, o elenco do Palmeiras que deve ir a campo contra o Flamengo é formado por: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras x Flamengo

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, chega à decisão da Libertadores com foco total, após praticamente garantir o título brasileiro. A equipe teve uma campanha continental marcante, com fase de grupos perfeita e uma virada histórica na semifinal contra a LDU, superando um 0 a 3 com um 4 a 0. No entanto, o momento atual preocupa: o time não vence há cinco partidas em todas as competições e vem de derrota para o Grêmio.

O Flamengo chega à final em bom momento, com o título brasileiro praticamente assegurado e maior consistência sob o comando de Filipe Luís. Nos mata-matas, o Rubro-Negro superou Internacional, Estudiantes e Racing, e tem leve vantagem psicológica, com três vitórias nos últimos cinco confrontos contra o rival, incluindo o mais recente, 3 a 2.

Apesar do bom momento, a equipe enfrenta desfalques importantes: Gonzalo Plata está suspenso e o artilheiro Pedro se recupera de lesão, abrindo espaço para Bruno Henrique possivelmente iniciar entre os titulares.