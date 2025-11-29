Escalação do Flamengo tem surpresa contra Palmeiras na final da Libertadores

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Palmeiras neste sábado (29), no Estádio Monumental de Lima, no Peru, na final da Libertadores 2025. Filipe Luís sanou as dúvidas e definiu o time com uma surpresa na defesa.

Fora desde o jogo de volta das semifinais contra o Racing por conta de lesão no tornozelo esquerdo, Léo Ortiz era esperado entre os titulares para a decisão continental. Contudo, o camisa 3 inicia no banco de reservas, e Danilo segue como titular ao lado de Léo Pereira. Nas laterais, Varela e Alex Sandro voltam após serem poupados contra o Atlético-MG.

No meio-campo, Erick Pulgar e Jorginho ficam à frente da defesa, com Arrascaeta sendo o responsável pela armação. No ataque, as dúvidas foram solucionadas: Bruno Henrique será o centroavante, com Jorge Carrascal na direita e Samuel Lino na esquerda. Luiz Araújo e Everton Cebolinha, cotados para iniciar a partida, ficam no banco de reservas; Pedro, lesionado, sequer foi relacionado pelo Rubro-Negro.

Escalações de Flamengo e Palmeiras

Desta forma, a escalação do Flamengo tem: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Já o Palmeiras entra em campo com: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Fuchs, Andreas Pereira, Veiga e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Divulgação / Flamengo)

Confira informações sobre a final da Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

