menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Escalação do Flamengo tem surpresa contra Palmeiras na final da Libertadores

Equipes se enfrentam às 18h (de Brasília) em Lima, no Peru, na decisão continental

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/11/2025
16:38
Atualizado há 1 minutos
Filipe Luís, treinador do Flamengo (Foto: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraFilipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Palmeiras neste sábado (29), no Estádio Monumental de Lima, no Peru, na final da Libertadores 2025. Filipe Luís sanou as dúvidas e definiu o time com uma surpresa na defesa.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x Flamengo: acompanhe ao vivo o pré-jogo da final da Libertadores de 2025

Fora desde o jogo de volta das semifinais contra o Racing por conta de lesão no tornozelo esquerdo, Léo Ortiz era esperado entre os titulares para a decisão continental. Contudo, o camisa 3 inicia no banco de reservas, e Danilo segue como titular ao lado de Léo Pereira. Nas laterais, Varela e Alex Sandro voltam após serem poupados contra o Atlético-MG.

No meio-campo, Erick Pulgar e Jorginho ficam à frente da defesa, com Arrascaeta sendo o responsável pela armação. No ataque, as dúvidas foram solucionadas: Bruno Henrique será o centroavante, com Jorge Carrascal na direita e Samuel Lino na esquerda. Luiz Araújo e Everton Cebolinha, cotados para iniciar a partida, ficam no banco de reservas; Pedro, lesionado, sequer foi relacionado pelo Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Escalações de Flamengo e Palmeiras

Desta forma, a escalação do Flamengo tem: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Já o Palmeiras entra em campo com: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Fuchs, Andreas Pereira, Veiga e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

➡️ Abel Ferreira x Filipe Luís: o confronto de trajetórias e estilos na final da Libertadores

Escalação Flamengo Palmeiras
Escalação do Flamengo para enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Divulgação / Flamengo)

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira informações sobre a final da Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias