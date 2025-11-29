menu hamburguer
Futebol Nacional

Com vendedores de camisas e bandeiras, Monumental U entra no clima de Palmeiras x Flamengo

Equipes se enfrentam às 18h pelo tetracampeonato continental

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Enviado Especial
Dia 29/11/2025
14:13
Final Libertadores Flamengo Palmeiras
imagem cameraBandeiras e itens do Flamengo à venda (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
LIMA (PER) - Os entornos do estádio Monumental de Lima já estão tomados pelo clima da final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo. Cerca de cinco horas antes da bola rolar, às 18h (de Brasília) deste sábado (29), já há vendedores de artigos dos times, comidas e bebidas no local.

Preparados para a chegada em massa dos torcedores brasileiros, há peruanos vendendo camisas, bandeiras e chapéus não-oficiais dos clubes, que variam de 25 a 50 soles peruanos (equivalente a cerca de 39 e 79 reais). Também há venda de lanche de frango (parecido com o "churrasquinho" de estádio), que custa 15 soles (aproximadamente 23 reais), e cerveja, entre 8 e 10 (10 a 12 reais).

O que é vendido no entorno do palco de Palmeiras x Flamengo?

Confira os valores dos produtos vendidos no entorno do estádio que recebe a final da Libertadores e tudo o que o Lance! viu durante a chegada ao Monumental U, no Peru.

  1. Bandeira: 25 soles (39 reais)
  2. Bonés: 30 soles (47 reais)
  3. Camisas: 50 rsoles (79 reais)
  4. Cerveja: 8 a 10 soles (10 a 12 reais)
  5. Lanche de frango: 15 soles (23 soles)

➡️ Palmeiras x Flamengo: acompanhe os detalhes da final da Libertadores direto de Lima

Final Libertadores Flamengo Palmeiras
Bandeiras e itens do Flamengo à venda (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
final libertadores palmeiras
Camisa do Palmeiras vendida no entorno do Estádio Monumental de Lima (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
final libertadores flamengo
Camisa do Flamengo sendo vendida no Estádio Monumental de Lima (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
final libertadores palmeiras flamengo
Bebidas vendidas no entorno do estádio Monumental de Lima (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
final libertadores
Frango à venda no entorno do estádio (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Que horas é a final da Libertadores?

Palmeiras Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (29). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Todas as informações da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no Lance!

Confira informações sobre Palmeiras x Flamengo

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

circulo com pontos dentroTudo sobre

