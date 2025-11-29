Com vendedores de camisas e bandeiras, Monumental U entra no clima de Palmeiras x Flamengo
Equipes se enfrentam às 18h pelo tetracampeonato continental
LIMA (PER) - Os entornos do estádio Monumental de Lima já estão tomados pelo clima da final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo. Cerca de cinco horas antes da bola rolar, às 18h (de Brasília) deste sábado (29), já há vendedores de artigos dos times, comidas e bebidas no local.
Preparados para a chegada em massa dos torcedores brasileiros, há peruanos vendendo camisas, bandeiras e chapéus não-oficiais dos clubes, que variam de 25 a 50 soles peruanos (equivalente a cerca de 39 e 79 reais). Também há venda de lanche de frango (parecido com o "churrasquinho" de estádio), que custa 15 soles (aproximadamente 23 reais), e cerveja, entre 8 e 10 (10 a 12 reais).
O que é vendido no entorno do palco de Palmeiras x Flamengo?
Confira os valores dos produtos vendidos no entorno do estádio que recebe a final da Libertadores e tudo o que o Lance! viu durante a chegada ao Monumental U, no Peru.
- Bandeira: 25 soles (39 reais)
- Bonés: 30 soles (47 reais)
- Camisas: 50 rsoles (79 reais)
- Cerveja: 8 a 10 soles (10 a 12 reais)
- Lanche de frango: 15 soles (23 soles)
Que horas é a final da Libertadores?
Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (29). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Todas as informações da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no Lance!
Confira informações sobre Palmeiras x Flamengo
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta
