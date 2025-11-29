O Palmeiras chega à final da Libertadores 2025, contra o Flamengo, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, coroando uma campanha marcada por recordes, atuações dominantes e uma virada épica que ficará para a história do clube. A busca pelo inédito tetracampeonato continental foi pavimentada com a melhor campanha geral da competição, baseada em um desempenho avassalador desde a fase de grupos.

Abel chora na vitória do Palmeiras sobre a LDU em jogo válido pela semifinal da Libertadores (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Um dos grandes destaques individuais é o atacante argentino Flaco López. O camisa 42 do Verdão é um dos artilheiros da competição, com 7 gols, empatado com Adrián Martínez, do Racing. Flaco terá a chance de se isolar na ponta e coroar a sua grande temporada com o título na final.

Fase de grupos perfeita

O Verdão de Abel Ferreira sobrou no Grupo G, sendo o único time a conquistar 100% de aproveitamento e a assegurar a melhor campanha da fase. Em seis jogos, foram seis vitórias, com 17 gols marcados e apenas quatro sofridos, estabelecendo-se como o melhor ataque da fase inicial.

Na estreia, o time paulista venceu o Sporting Cristal fora de casa por 3 a 2, seguido por uma vitória de 1 a 0 contra o Cerro Porteño no Allianz Parque. Em seguida, conquistou um apertado 3 a 2 contra o Bolívar na altitude, e depois bateu o Cerro Porteño por 2 a 0. Na reta final, superou o Bolívar por 2 a 0 e encerrou com uma goleada de 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, a maior da competição, evidenciando a força ofensiva do time.

Com a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa, o Palmeiras manteve o ritmo avassalador no mata-mata, confirmando a sua potência continental. Em 12 jogos, o Verdão soma 10 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, com 30 gols marcados e 9 sofridos.

Oitavas de Final

O Verdão encarou o Universitario e avançou com autoridade, aplicando um agregado de 4 a 0 (0 x 4 na ida, no Peru, e 0 x 0 na volta, em casa). Na partida de ida, os gols foram marcados por Gustavo Gómez, Vitor Roque e dois de Flaco López, garantindo uma vantagem irreversível.

Quartas de Final

O adversário foi o temido River Plate. O Palmeiras demonstrou resiliência e superioridade, vencendo a ida por 2 a 1 no Monumental de Núñez (gols de Gómez e Vitor Roque) e a volta por 3 a 1 no Allianz Parque (com dois de Flaco López e um de Vitor Roque), garantindo a vaga nas semifinais com um agregado de 5 a 2.

Semifinal: A virada histórica contra a LDU

O ápice da campanha aconteceu contra a LDU. Após uma derrota por 3 a 0 em Quito, que parecia sepultar o sonho do título, o Palmeiras protagonizou uma das maiores viradas da história da Libertadores. No Allianz Parque, o time triunfou por 4 a 0 (gols de Raphael Veiga 2, Ramón Sosa e Bruno Fuchs), revertendo o placar com uma atuação de gala e garantindo a vaga na grande final com um agregado de 4 a 3.

O Palmeiras chega à decisão com números impressionantes e a moral de quem superou um obstáculo histórico para alcançar a Glória Eterna pela sétima vez. Agora, o time de Abel Ferreira busca o inédito tetracampeonato.