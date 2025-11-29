Palmeiras x Flamengo: acompanhe os detalhes da final da Libertadores direto de Lima
Equipes se reencontram na decisão da competição após quatro anos
É dia de buscar a Glória Eterna! Palmeiras e Flamengo disputam a grande final da Copa Libertadores, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima, no Peru. Acompanhe todos os detalhes do pré-jogo com o Lance!.
- Palmeirenses já estão engajados nas redes sociais.
- Torcida do Flamengo criou uma nova música em Lima.
- Já pelo Rubro-Negro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Michael, Léo Pereira. Além de Filipe Luís e Rodrigo Caio, que agora integram a comissão técnica.
- O Palmeiras conta com cinco remanescentes da decisão de quatro anos atrás: Weverton, Gómez, Piquerez, Andreas Pereira (no Flamengo, à época) e Raphael Veiga.
- A partida marca o reencontro entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores. Em 2021, o Alviverde terminou campeão após vencer por 2 a 1.
✅ FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Flamengo
Libertadores
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta
