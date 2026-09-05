Fluminense x Vasco: o que mudou nos times desde o duelo pela Copa do Brasil

Fluminense e Vasco voltam a se encontrar neste sábado (5), no Maracanã, exatamente um mês depois do último confronto entre os rivais. Em 5 de agosto, o Cruz-Maltino venceu por 3 a 1 e eliminou o Tricolor nas oitavas de final da Copa do Brasil. De lá para cá, muita coisa mudou dos dois lados.

O Vasco chega com um trabalho mais consolidado sob o comando de Pedro Emanuel e ganhou reforços importantes, apesar de também acumular baixas. O Fluminense, por sua vez, trocou de treinador, reagiu na temporada e viu Hulk assumir protagonismo no ataque.

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Vasco mais consolidado com Pedro Emanuel

O segundo jogo entre Vasco e Fluminense, pela Copa do Brasil, foi uma das melhores atuações do Cruz-Maltino na temporada até então — e, possivelmente, ainda é a melhor. O recém-contratado treinador Pedro Emanuel tentava estruturar suas ideias de jogo em campo.

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Dentro das quatro linhas, a base daquela equipe é muito semelhante à que deve enfrentar novamente o Tricolor neste sábado, mas o Vasco chega para o confronto com algumas ausências importantes por lesão. Jair, com um problema na coxa, Brenner, com uma lesão no tendão do pé, e Cuiabano, com dores musculares, desfalcam a equipe.

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Brenner, inclusive, foi o grande destaque do jogo de volta entre Vasco e Fluminense, marcando dois gols do Vasco na partida. O atacante, porém, não estará à disposição desta vez.

Por outro lado, o Cruz-Maltino ganhou duas peças que ainda não faziam parte do elenco na época da classificação: Santiago Sosa e Facundo Colidio.

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Sosa vem se tornando uma peça importante no setor defensivo. O argentino atua como líbero entre os zagueiros quando o Vasco está sem a bola, dando mais liberdade e segurança para Robert Renan e Cuesta nas coberturas. Sua presença também trouxe mais equilíbrio à defesa vascaína.

No ataque, Colidio também vem se firmando e conquistando os torcedores. O argentino ganhou espaço no time e passou a ser uma das principais opções ofensivas de Pedro Emanuel.

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O Vasco chega para este novo encontro com o Fluminense com um trabalho mais estabelecido. Um mês depois daquela classificação, Pedro Emanuel teve mais tempo para implementar suas ideias e consolidar mecanismos de jogo.

Fluminense mudou de treinador e ganhou novo protagonista para enfrentar o Vasco

A principal mudança do Fluminense desde a eliminação está no comando técnico. Luis Zubeldía dirigiu o Tricolor na derrota por 3 a 1 no Maracanã e deixou o cargo oito dias depois. Marcão assumiu a equipe, inicialmente de maneira interina, e acabou efetivado após a reação nos primeiros jogos.

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Desde a troca, o Fluminense ainda não perdeu. São duas vitórias e dois empates em quatro partidas, com nove gols marcados. O Tricolor encerrou uma sequência de oito jogos sem vencer, eliminou o Independiente Rivadavia para avançar às quartas de final da Libertadores e voltou a se estabelecer entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

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Dentro de campo, uma das principais mudanças está no comando do ataque. John Kennedy foi titular nos dois jogos da Copa do Brasil contra o Vasco, mas sofreu uma grave lesão no joelho na partida de volta e não atua mais nesta temporada.

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Hulk, que começou os dois confrontos entre Fluminense e Vasco no banco e deu a assistência para o gol de Martinelli no segundo jogo, assumiu a posição e chega ao reencontro vivendo seu melhor momento desde a chegada ao Fluminense. O camisa 7 marcou três gols e deu uma assistência nas quatro partidas sob o comando de Marcão.

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O cenário defensivo também mudou. Thiago Silva desfalcou o Fluminense nos dois jogos da Copa do Brasil por lesão, mas retornou e deve ser titular neste sábado. Freytes, que também estava fora naquela eliminatória, está recuperado e voltou a ficar à disposição, embora Ignácio tenha se consolidado durante sua ausência.

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No meio-campo, Ganso recuperou espaço com Marcão depois de começar a partida de volta da Copa do Brasil no banco. Hércules, suspenso diante do Athletico-PR na última rodada, também retorna e permite que o treinador escale força máxima no clássico.

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A bola vai rolar para o clássico entre Fluminense e Vasco às 21h deste sábado (5), no Maracanã. A partida é válida pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.