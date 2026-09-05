Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense x Vasco: o que mudou nos times desde o duelo pela Copa do Brasil

Rivais voltam a se enfrentar um mês depois da classificação vascaína

PorBernardo PinhoPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Hulk e Andrés Gómez, destaques de Fluminense e Vasco
Hulk e Andrés Gómez, destaques de Fluminense e Vasco (Fotos: Jorge Rodrigues/André Fabiano/Folhapress)

Fluminense e Vasco voltam a se encontrar neste sábado (5), no Maracanã, exatamente um mês depois do último confronto entre os rivais. Em 5 de agosto, o Cruz-Maltino venceu por 3 a 1 e eliminou o Tricolor nas oitavas de final da Copa do Brasil. De lá para cá, muita coisa mudou dos dois lados.

O Vasco chega com um trabalho mais consolidado sob o comando de Pedro Emanuel e ganhou reforços importantes, apesar de também acumular baixas. O Fluminense, por sua vez, trocou de treinador, reagiu na temporada e viu Hulk assumir protagonismo no ataque.

continua após a publicidade

➡️Bastidores: como o Fluminense encontra jovens no mercado sul-americano?

Vasco mais consolidado com Pedro Emanuel

O segundo jogo entre Vasco e Fluminense, pela Copa do Brasil, foi uma das melhores atuações do Cruz-Maltino na temporada até então — e, possivelmente, ainda é a melhor. O recém-contratado treinador Pedro Emanuel tentava estruturar suas ideias de jogo em campo.

➡️ Vasco acerta a contratação do meia Alan Lescano

Dentro das quatro linhas, a base daquela equipe é muito semelhante à que deve enfrentar novamente o Tricolor neste sábado, mas o Vasco chega para o confronto com algumas ausências importantes por lesão. Jair, com um problema na coxa, Brenner, com uma lesão no tendão do pé, e Cuiabano, com dores musculares, desfalcam a equipe.

continua após a publicidade

Brenner, inclusive, foi o grande destaque do jogo de volta entre Vasco e Fluminense, marcando dois gols do Vasco na partida. O atacante, porém, não estará à disposição desta vez.

Por outro lado, o Cruz-Maltino ganhou duas peças que ainda não faziam parte do elenco na época da classificação: Santiago Sosa e Facundo Colidio.

continua após a publicidade

Sosa vem se tornando uma peça importante no setor defensivo. O argentino atua como líbero entre os zagueiros quando o Vasco está sem a bola, dando mais liberdade e segurança para Robert Renan e Cuesta nas coberturas. Sua presença também trouxe mais equilíbrio à defesa vascaína.

No ataque, Colidio também vem se firmando e conquistando os torcedores. O argentino ganhou espaço no time e passou a ser uma das principais opções ofensivas de Pedro Emanuel.

continua após a publicidade

O Vasco chega para este novo encontro com o Fluminense com um trabalho mais estabelecido. Um mês depois daquela classificação, Pedro Emanuel teve mais tempo para implementar suas ideias e consolidar mecanismos de jogo.

Fluminense mudou de treinador e ganhou novo protagonista para enfrentar o Vasco

A principal mudança do Fluminense desde a eliminação está no comando técnico. Luis Zubeldía dirigiu o Tricolor na derrota por 3 a 1 no Maracanã e deixou o cargo oito dias depois. Marcão assumiu a equipe, inicialmente de maneira interina, e acabou efetivado após a reação nos primeiros jogos.

continua após a publicidade

Desde a troca, o Fluminense ainda não perdeu. São duas vitórias e dois empates em quatro partidas, com nove gols marcados. O Tricolor encerrou uma sequência de oito jogos sem vencer, eliminou o Independiente Rivadavia para avançar às quartas de final da Libertadores e voltou a se estabelecer entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

➡️Conheça Carlos Areco, novo zagueiro do Fluminense; paraguaio chega para a base

Dentro de campo, uma das principais mudanças está no comando do ataque. John Kennedy foi titular nos dois jogos da Copa do Brasil contra o Vasco, mas sofreu uma grave lesão no joelho na partida de volta e não atua mais nesta temporada.

continua após a publicidade

Hulk, que começou os dois confrontos entre Fluminense e Vasco no banco e deu a assistência para o gol de Martinelli no segundo jogo, assumiu a posição e chega ao reencontro vivendo seu melhor momento desde a chegada ao Fluminense. O camisa 7 marcou três gols e deu uma assistência nas quatro partidas sob o comando de Marcão.

➡️Marcão ganha elenco mais encorpado no Fluminense antes de sequência decisiva

O cenário defensivo também mudou. Thiago Silva desfalcou o Fluminense nos dois jogos da Copa do Brasil por lesão, mas retornou e deve ser titular neste sábado. Freytes, que também estava fora naquela eliminatória, está recuperado e voltou a ficar à disposição, embora Ignácio tenha se consolidado durante sua ausência.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

No meio-campo, Ganso recuperou espaço com Marcão depois de começar a partida de volta da Copa do Brasil no banco. Hércules, suspenso diante do Athletico-PR na última rodada, também retorna e permite que o treinador escale força máxima no clássico.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Entre no nosso canal!

A bola vai rolar para o clássico entre Fluminense e Vasco às 21h deste sábado (5), no Maracanã. A partida é válida pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco
Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Futebol Nacional

Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Há 1 hora
Mikel Arteta aplaude os seus jogadores após vitória do Arsenal na Premier League

Futebol Internacional

Agenda do futebol: cinco jogos imperdíveis neste fim de semana

Há 2 horas
Palmeiras e Bahia se enfrentaram pelo jogo de volta das quartas do Campeonato Brasileiro Feminino

Futebol Feminino

Bahia vence o Palmeiras nos pênaltis e avança às semifinais do Brasileirão Feminino

Há 5 horas
Andrey Fernandes, autor dos dois gols do título do Vasco da Gama, no Campeonato Brasileiro Sub-20

Vasco

Quem é Andrey Fernandes, autor dos dois gols do título do Vasco no Brasileiro Sub-20?

Há 8 horas
Palmeiras x Vasco - Brasileirão sub-20 - final (volta)

Futebol Nacional

Vasco derruba o Palmeiras na final e conquista o Brasileirão Sub-20

Há 8 horas
Lucas Silva em jogo contra o Mirassol

Cruzeiro

Com Artur Jorge, Lucas Silva tem menor minutagem no Cruzeiro desde retorno

Há 11 horas
Mais LANCE!
Neymar

Neymar tem nova lesão e desfalca o Santos; Barreal e Lucas Veríssimo também estão fora

Nicolas do São Paulo

Quarteto retorna ao Sub-20 do São Paulo após passagem pelo profissional

Neymar, atacante do Santos

Neymar e a sequência de lesões: o que explica os problemas físicos do atacante?

Gerson finaliza contra Everson

Cruzeiro e Santos foram times que menos chutaram ao gol nas quartas da Copa do Brasil

Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo anuncia contratação do zagueiro Arthur Chaves

David na zona mista do Vasco apos vitoria contra o Palmeiras

Caso David: ex-agente do atacante do Vasco chefiava tráfico, diz polícia

Jogador do Internacional disputa bola com jogador do Remo

E agora, Inter? Em crise, time precisa sobreviver à Série A

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel Ferreira é punido com dois jogos de suspensão por chute em microfone

Gabigol, atacante do Santos

Vídeo: Gabigol se desculpa com torcida do Santos após declarações sobre Flamengo e Cruzeiro

Torcida do Vasco no Barradão, no duelo contra o Vitória na Copa do Brasil

Torcedor do Vasco é preso após arremessar artefato explosivo no gramado do Barradão

Bandeira do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro rebate falas de empresário e vai à Justiça

Jogadores em treino na Cidade do Galo Jogadores em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético deve ter mudanças contra o São Paulo: veja os relacionados

Botafogo encara o Palmeiras

Botafogo busca reduzir danos da crise diante do líder Palmeiras