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Com Artur Jorge, Lucas Silva tem menor minutagem no Cruzeiro desde retorno

O meia é uma liderança dentro do elenco do Cruzeiro

PorRedação Lance!Belo Horizonte (MG)
04/09/2026 18:26
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Lucas Silva em jogo contra o Mirassol
Lucas Silva em jogo contra o Mirassol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Peça importante nos trabalhos dos últimos treinadores do Cruzeiro, o meio-campista Lucas Silva tem perdido espaço com Artur Jorge nesta temporada. Com o treinador português, o Príncipe disputou apenas 13 partidas.

Sob o comando do treinador, o camisa 16 foi titular em apenas uma ocasião, contra o Red Bull Bragantino, no quarto jogo do técnico na equipe mineira. Desde então, entrou em campo apenas saindo do banco de reservas.

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Depois da pausa para a Copa do Mundo, o meia somou apenas 55 minutos em campo, distribuídos entre os jogos contra Internacional, Mirassol e Vasco.

Lucas Silva chegando a São Januário
Lucas Silva chegando a São Januário (Foto: Thaís Magalhães / Cruzeiro)

Em média, com Artur Jorge, Lucas Silva tem 33,7 minutos por partida, muito por atuar apenas uma vez como titular.

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Com Tite, o meio-campista era presença frequente no time titular, atuando em 12 dos 17 jogos liderados pelo gaúcho. Antes, a rotina se repetiu com Leonardo Jardim: foram 3.397 minutos em 46 partidas.

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Confira minutagem de Lucas Silva desde retorno ao Cruzeiro

Pepa
5 jogos (449 minutos)
Média: 89,8 minutos por jogo

Zé Ricardo
10 jogos (726 minutos)
Média: 72,6 minutos por jogo

Larcamón
12 jogos (888 minutos)
Média: 74 minutos por jogo

Seabra
29 jogos (1882 minutos)
Média: 64,8 minutos por jogo

Diniz
12 jogos (764 minutos)
Média: 63,6 minutos por jogo

Jardim
46 jogos (3397 minutos)
Média: 73,8 minutos por jogo

Tite
12 jogos (793 minutos)
Média: 66 minutos por jogo

Artur Jorge
13 jogos (439 minutos)
Média: 33,7 minutos por jogo

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