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Marcão ganha elenco mais encorpado no Fluminense antes de sequência decisiva

Treinador terá o retorno de peças importantes

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 05:30
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Thiago Silva no banco do Fluminense
Thiago Silva no banco do Fluminense (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Marcão começou a ganhar mais alternativas no Fluminense antes de uma das sequências mais importantes da temporada. Depois de assumir o time em meio a desfalques e jogos decisivos em curto intervalo, o treinador chega ao clássico contra o Vasco com um elenco mais encorpado e com boas "dores de cabeça".

A principal novidade no meio-campo é Hércules, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no empate por 3 a 3 com o Athletico-PR. Sem ele em Curitiba, Nonato atuou ao lado de Martinelli. Contra o Cruz-Maltino, no próximo sábado, a tendência é que Hércules retome a vaga entre os onze iniciais.

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Na defesa, o cenário também melhora. Thiago Silva, preservado contra o Athletico por causa do gramado sintético da Arena da Baixada, volta a ser opção para formar a dupla de zaga com Ignácio. O capitão havia ficado no banco em Curitiba, mas não foi utilizado.

Igor Rabello também pode ser novidade no sistema defensivo do Fluminense. O brasileiro trabalha normalmente com o grupo desde a última sexta-feira (29), depois de uma luxação no ombro esquerdo. O zagueiro optou, em conjunto com o departamento médico, por adiar uma cirurgia para o fim do ano, justamente para seguir como alternativa na disputa do Brasileirão e da Libertadores.

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Freytes é dúvida para enfrentar o Vasco, mas a tendência é que o argentino seja opção no banco de reservas do Fluminense. O argentino treinou normalmente durante a semana após se recuperar de um edema ósseo no tornozelo direito.

Freytes em treino do Fluminense
Freytes em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Mais escolhas para Marcão no Fluminense

O aumento das opções muda um pouco a realidade encontrada por Marcão nas primeiras semanas de trabalho. Em alguns momentos, o treinador precisou montar o time praticamente a partir das peças disponíveis.

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Com o calendário afunilando no segundo semestre, o aumento no número de opções pode ser determinante para o Tricolor. O Fluminense enfrenta o Vasco no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e apenas três dias depois recebe o Platense no Maracanã pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

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