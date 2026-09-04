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E agora, Inter? Em crise, time precisa sobreviver à Série A

Clube gaúcho encara sequência de maus resultados e briga para se manter na elite

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 15:20
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Jogador do Internacional disputa bola com jogador do Remo
Internacional, de Bernabei, encara temporada de maus resultados (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Eliminado para o maior rival nas quartas de final da Copa do Brasil, ao Internacional agora só resta o Brasileirão Série A. E a briga no campeonato não é pelo título e nem sequer por vaga na Libertadores do próximo ano — com alguma sorte, será pela Sul-Americana. Daqui até o início de dezembro, a luta do clube gaúcho será mesmo por permanecer na elite do próximo ano.

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Com apenas 25 pontos em 25 jogos, o Inter ocupa atualmente a 18ª colocação do Brasileirão. O time venceu apenas cinco jogos na competição, nenhum dos quais depois da parada para a Copa do Mundo. Os gols também são raros: a equipe colorada balançou as redes apenas 26 vezes no campeonato, à frente apenas da lanterna Chapecoense (25) e do Vitória (24).

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Não que o Internacional do técnico uruguaio Paulo Pezzolano, que balança no cargo, não apresente volume ofensivo. Ao contrário, o time tem apresentado números até melhores que os dos adversários que enfrenta. No Gre-Nal dessa quinta-feira (3) pela Copa do Brasil, por exemplo, o Inter chutou mais (21 a 9), teve mais escanteios (13 a 4), mais posse (59% a 41%) e trocou mais passes (438 a 319). Mas o resultado final foi derrota por 3 a 1, em roteiro que se repete com alguma frequência no Brasileirão.

Nem mesmo jogar no Beira-Rio, historicamente um estádio difícil para os adversários buscarem pontos, tem sido suficiente para o Inter. O time venceu apenas três dos 11 jogos disputados em casa, o que mantém precisamente o mesmo aproveitamento de pontos conquistados até aqui no campeonato.

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Isso tem feito a própria torcida desacreditar o time. A média de público atual está pouco acima dos 20 mil torcedores por jogo, menos da metade da capacidade do estádio, o que coloca o Inter também na metade final da tabela em comparação aos outros 19 clubes.

Internacional x Fluminensse no Beira-Rio
Até aqui, Inter venceu apenas três vezes no Beira-Rio neste Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Pezzolano vê respaldo minguar e balança como técnico do Inter

Contratado no início do ano, o técnico uruguaio Paulo Pezzolano dificilmente irá permanecer no cargo caso o Inter não vença o Santos no domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão Série A. Até o início da semana, o discurso da direção colorada era de respaldo para a comissão técnica até o fim da temporada, quando encerra o segundo, e último, mandato do presidente Alessandro Barcellos. Após a derrota no Gre-Nal, contudo, o tom mudou.

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— Entendemos que é com este grupo que nós vamos para o jogo de domingo. É um jogo extremamente difícil, que precisamos da vitória — declarou o dirigente.

Ciente do impacto da falta de vitórias, Pezzolano reconhece que apenas um triunfo sobre o Santos poderá dar sobrevida ao trabalho e algum alento à torcida.

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(O torcedor) não tem que acreditar. Eu tenho que demonstrar. Eu tenho que ganhar para que acreditem (em mim). É impossível acreditar em um treinador que não ganha. É normal. Eu tenho que demonstrar, tenho que ganhar o próximo jogo para que o torcedor comece a acreditar. Se você não ganha, o torcedor não acredita. As minhas palavras não servem para nada — disse o uruguaio, também na quinta.

Vencer o Santos é quase uma obrigação para um time que precisa somar mais 20 pontos para ter alguma garantia de permanência na elite do próximo ano. Para alcançar esse número, o Inter precisará somar mais da metade dos pontos que tem pela frente. Seriam 51,3% de aproveitamento até 2 de dezembro, quando está marcada a 38ª rodada. Atualmente, o aproveitamento colorado é de 33%.

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