Neymar tem nova lesão e desfalca o Santos; Barreal e Lucas Veríssimo também estão fora
Camisa 10 tem uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita
O Santos não poderá contar com seu principal jogador para o jogo deste domingo (6), contra o Internacional, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Neymar passou por exames de imagem nesta sexta-feira (4), no CT Rei Pelé, que detectaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita.
➡️Neymar e a sequência de lesões: o que explica os problemas físicos do atacante?
Além de Neymar, outros dois atletas também têm problemas físicos. Assim como o camisa 10, Álvaro Barreal, também no jogo de quarta-feira (2), contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, sentiu a região posterior da coxa esquerda. Exames apontaram lesão do músculo bíceps femoral do tipo 2A.
Por fim, Lucas Veríssimo tem apresentado quadro de dor no tornozelo direito, causado por um entorse, e iniciou tratamento mais específico. Os três estão em tratamento e recuperação no CEPRAF/ SFC do CT Rei Pelé sob supervisão da equipe médica.
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Histórico de lesões de Neymar
O joelho esquerdo mudou a trajetória recente do atacante Neymar. Desde a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco, em 17 de outubro de 2023, quando disputava uma partida pela Seleção Brasileira, o jogador passou por problemas físicos que dificultaram a tão esperada retomada da regularidade de um dos maiores jogadores brasileiros de sua geração.
De lá para cá, o atual camisa 10 do Santos acumulou problemas físicos em diferentes regiões do corpo, períodos de recuperação e novos retornos . Agora, quase três anos depois, a história ganhou mais um capítulo: Neymar sentiu a coxa direita e deixou o clássico contra o Palmeiras no intervalo, reacendendo a preocupação com sua condição física. Veja a linha do tempo das lesões e a opinião de um especialista.
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