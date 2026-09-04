O Santos não poderá contar com seu principal jogador para o jogo deste domingo (6), contra o Internacional, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Neymar passou por exames de imagem nesta sexta-feira (4), no CT Rei Pelé, que detectaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita.

➡️Neymar e a sequência de lesões: o que explica os problemas físicos do atacante?

Além de Neymar, outros dois atletas também têm problemas físicos. Assim como o camisa 10, Álvaro Barreal, também no jogo de quarta-feira (2), contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, sentiu a região posterior da coxa esquerda. Exames apontaram lesão do músculo bíceps femoral do tipo 2A.

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Por fim, Lucas Veríssimo tem apresentado quadro de dor no tornozelo direito, causado por um entorse, e iniciou tratamento mais específico. Os três estão em tratamento e recuperação no CEPRAF/ SFC do CT Rei Pelé sob supervisão da equipe médica.

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Histórico de lesões de Neymar

O joelho esquerdo mudou a trajetória recente do atacante Neymar. Desde a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco, em 17 de outubro de 2023, quando disputava uma partida pela Seleção Brasileira, o jogador passou por problemas físicos que dificultaram a tão esperada retomada da regularidade de um dos maiores jogadores brasileiros de sua geração.

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De lá para cá, o atual camisa 10 do Santos acumulou problemas físicos em diferentes regiões do corpo, períodos de recuperação e novos retornos . Agora, quase três anos depois, a história ganhou mais um capítulo: Neymar sentiu a coxa direita e deixou o clássico contra o Palmeiras no intervalo, reacendendo a preocupação com sua condição física. Veja a linha do tempo das lesões e a opinião de um especialista.