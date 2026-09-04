Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Caso David: ex-agente do atacante do Vasco chefiava tráfico, diz polícia

Investigadores apuram possível participação financeira do atleta nas atividades

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 15:33
Favorite o Lance! no Google
David na zona mista do Vasco apos vitoria contra o Palmeiras
David na zona mista do Vasco após vitria contra o Palmeiras (Foto: Reprodução/VascoTV)

O "caso David" ganhou novos desdobramentos após a Polícia Civil do Espírito Santo detalhar como o atacante do Vasco entrou no radar da investigação. Segundo informações divulgadas pelas autoridades e pelo "g1", conversas encontradas no celular de Édson Vander da Silva Júnior, ex-agente do jogador, levaram os investigadores a apurar uma possível participação financeira do atleta nas atividades do grupo.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O novo desdobramento da operação "A Tropa" revelou que Édson administrava a carreira e controlava a vida financeira de David enquanto, segundo a Polícia Civil, também exercia posição de liderança no tráfico de drogas em Serra Dourada III, na Serra, na Grande Vitória.

continua após a publicidade

A investigação teve origem em uma tentativa de homicídio ocorrida em março de 2024. Após a prisão de Édson, em agosto daquele ano, a análise judicialmente autorizada de seu celular identificou três conversas com David consideradas relevantes pela Polícia Civil. Os diálogos envolvem comentários sobre a vítima do crime, uma fotografia de arma de fogo e um pedido de dinheiro para substituir o veículo utilizado na ação.

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, o conteúdo das conversas levou os investigadores a examinar uma possível participação financeira do jogador na estrutura criminosa. Até o momento, porém, a Polícia Civil não apresentou uma conclusão pública que atribua a DVD participação direta nos crimes investigados, e parte do material permanece sob sigilo.

continua após a publicidade

– O investigado tinha como agente um traficante. Ele controlava a vida financeira, a carreira do investigado, e era um traficante também. Posso afirmar com absoluta certeza diante das provas que temos nos autos – afirmou Mori.

As mensagens que colocaram David no radar

A ligação entre David e a investigação surgiu a partir da prisão de Édson Vander, em 20 de agosto de 2024, em Vila Velha. Na mesma operação, Ruan de Freitas Camargo Cruz também foi preso. Segundo a Polícia Civil, os dois haviam assumido o controle do tráfico em Serra Dourada III após a morte do antigo chefe da região.

continua após a publicidade

A investigação aponta que os suspeitos atuavam na compra de drogas, armas e munições, além da organização de tarefas e de movimentações financeiras. Com a apreensão do celular de Édson, a Polícia Civil obteve autorização judicial para analisar o conteúdo do aparelho e encontrou conversas diretas entre o ex-agente e o atacante do Vasco.

David comemora gol da virada do Vasco contra o Olimpia
David comemora gol da virada do Vasco contra o Olimpia (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Três diálogos chamaram especialmente a atenção dos investigadores. O primeiro ocorreu após uma tentativa de homicídio registrada em 15 de março de 2024, no bairro Novo Porto Canoa, na Serra.

continua após a publicidade

Segundo a investigação, a vítima havia sido sequestrada em Serra Dourada III sob a suspeita de repassar informações sobre as atividades do tráfico para um grupo rival. O homem foi levado em um veículo e atingido por disparos, mas sobreviveu.

Após receber informações de Édson sobre o ataque e o estado de saúde da vítima, David teria respondido que ela "mereceu tomar uns tiros mesmo", segundo o material apresentado pela Polícia Civil e divulgado pelo g1.

continua após a publicidade

Em outro diálogo, Édson enviou ao jogador uma fotografia de uma pistola. De acordo com os investigadores, a resposta atribuída ao atacante foi: "Tem que matar um para ver de qual é".

A terceira conversa envolve o veículo utilizado na tentativa de homicídio. Três dias depois do crime, um dos investigados enviou um áudio a Édson pedindo que ele intermediasse com David um pedido de dinheiro emprestado para substituir o carro, que estaria, nas palavras dos envolvidos, "queimado" por ter sido usado na ação.

continua após a publicidade

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, foi o conjunto desses três diálogos que levou a Polícia Civil a investigar uma possível participação financeira de David na estrutura criminosa.

— Esses diálogos chamaram nossa atenção para um possível financiamento do tráfico de drogas no bairro pelo investigado — explicou o delegado.

continua após a publicidade

Ex-agente controlava carreira e finanças, diz polícia

O conteúdo encontrado no celular também colocou a relação entre David e Édson no centro da investigação. Segundo a Polícia Civil, o então agente administrava a carreira e a vida financeira do jogador no período em que, paralelamente, era apontado como uma das lideranças do tráfico em Serra Dourada III.

A Polícia Civil afirma que Édson e outro investigado passaram a controlar as atividades criminosas na região após a morte do antigo chefe do grupo. A análise de seu celular, segundo as autoridades, encontrou conversas relacionadas à aquisição de drogas, armas, munições, valores e à divisão de funções.

continua após a publicidade

Foi a partir do material extraído do aparelho que a investigação avançou para uma análise mais ampla. Os dados foram compartilhados com o Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), responsável pelo aprofundamento das investigações que resultaram na Operação A Tropa.

A ação, deflagrada na última segunda-feira, cumpriu mandados de busca e apreensão e prisões temporárias em quatro estados. David foi um dos alvos das buscas no Rio de Janeiro, em um desdobramento já noticiado pelo Lance!.

continua após a publicidade
David no CT do Vasco durante operação da Polícia Civil
David no CT do Vasco durante operação da Polícia Civil (Foto: Reprodução)

Operação teve buscas na casa de David e no CT do Vasco

A residência do atacante, na Barra da Tijuca, foi alvo de busca durante a operação. Dois celulares de David foram apreendidos pelos policiais, e os aparelhos deverão ser analisados no andamento da investigação.

Depois da ação em sua casa, o jogador seguiu para o centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, onde policiais também cumpriram buscas. Nenhum material foi apreendido no local. A Polícia Civil ressaltou que o Vasco não é alvo da investigação e que o clube colaborou com as autoridades durante o cumprimento dos mandados.

continua após a publicidade

Os investigadores agora buscam confrontar os dados já encontrados no celular de Édson com eventuais informações presentes nos aparelhos apreendidos com David. A Polícia Civil também apura o alcance das relações financeiras e pessoais mantidas pelo jogador com os investigados.

Segundo o g1, a investigação procura esclarecer se eventuais transferências de dinheiro e contatos mantidos por David tinham natureza exclusivamente pessoal ou alguma ligação com as atividades da organização investigada.

continua após a publicidade

As investigações seguem sob sigilo. Até o momento, a Polícia Civil não apresentou publicamente uma conclusão que atribua ao atacante participação direta nos crimes apurados. O Vasco informou anteriormente ao Lance! que colabora com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Torcida do Vasco no Barradão, no duelo contra o Vitória na Copa do Brasil

Vasco

Torcedor do Vasco é identificado e preso após arremessar artefato explosivo campo do Barradão

Há 1 hora
Domínguez, Luís Castro, Abel Ferreira, Pedro Emanuel (Fotos: Flickr Atlético, Grêmio, Palmeiras, Vasco)

Futebol Nacional

Copa do Brasil dos estrangeiros: os quatro semifinalistas têm técnicos 'gringos'

Há 2 horas
Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

Futebol Nacional

Copa do Brasil reúne clubes de torcidas amigas na semifinal

Há 5 horas
Lescano fazendo movimento de chute

Vasco

Alan Lescano desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco

Há 6 horas
Alan Lescano entrando em campo

Vasco

AO VIVO: Assista à chegada de Alan Lescano, novo reforço do Vasco

Há 6 horas
Jogadores do Vasco comemoram gol

Vasco

Análise: Vasco tem fôlego para disputar as três competições?

Há 10 horas
Mais LANCE!
Palmeiras e Vasco disputaram a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro sub-20 (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Palmeiras e Vasco duelam por título do Brasileirão sub-20 e afirmação de joias no profissional

Time do Grêmio perfilado para enfrentar o Internacional, pela Copa do Brasil

Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?

Copa do Brasil taça

Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais

Jogadadores de Vasco e Palmeiras disputando bola

Vasco x Palmeiras: veja retrospecto do confronto em mata-matas

Wilton Pereira Sampaio apitará a partida entre Cienciano e Torque na Sul-Americana

Sul-Americana: Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas

Lescano fazendo movimento de chute

Vasco acerta a contratação do meia Alan Lescano

Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco contra o Olimpia

Pedro Emanuel confirma 'DNA copeiro' no Vasco e mantém invencibilidade em mata-matas

Palmeiras x Vasco - onde assistir

Palmeiras x Vasco: escalações, horário e onde assistir à final do Brasileirão sub-20

Fluminense empatou com o Athletico-PR

Fluminense tem Hulk como trunfo para vencer o Vasco no Brasileirão

Jogadores do Vasco comemoram classificação contra o Vitória

Vasco chega à semifinal e aumenta ganhos na Copa do Brasil; veja valores

Tabela do Brasileirão Série A da CBF tinha Vasco fora da zona de rebaixamento

Erro da CBF tira Vasco da zona de rebaixamento do Brasileirão

Jogadores do Vasco comemoram classificação no Barradão

Mais de 30 anos depois, Vasco repete feito marcante na Copa do Brasil

Pedro Emanuel durante coletiva após Vitória x Vasco

Após classificação, Pedro Emanuel projeta Vasco x Palmeiras: 'Não existem impossíveis'

Andrés Gómez celebra gol contra o Vitória

Dê suas notas: Vasco vence com gols de Puma e Andrés Gómez