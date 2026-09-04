Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Vasco se enfrentam dia 5 de setembro, às 21h, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2026, no Maracanã, Rio de Janeiro.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 21:00
Favorite o Lance! no Google
Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Vasco
Onde assistir ao vivo a partida entre Fluminense e Vasco pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (5), às 21h, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Sportv e Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Clique aqui para assistir no Premiere.

Como chegam Fluminense e Vasco

O Fluminense chega para o clássico com o Vasco em bom momento desde a mudança no comando técnico. Invicto nos quatro jogos com Marcão, com duas vitórias e dois empates, o Tricolor ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 42 pontos. Na última rodada, empatou por 3 a 3 com o Athletico-PR, fora de casa.

continua após a publicidade

➡️Bastidores: como o Fluminense encontra jovens no mercado sul-americano?

Marcão terá retornos importantes. Hércules, que cumpriu suspensão na rodada passada, volta a ficar à disposição e deve retomar a titularidade. Thiago Silva, preservado no gramado sintético da Arena da Baixada, também retorna ao time. Recuperado de um edema ósseo no tornozelo direito, Freytes deve voltar à lista de relacionados.

O Vasco, por outro lado, chega embalado pela classificação às semifinais da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Cruz-Maltino venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, e confirmou a vaga. No Campeonato Brasileiro, porém, a equipe ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento, apesar da vitória sobre o Cruzeiro na última rodada.

continua após a publicidade

➡️Análise: Vasco tem fôlego para disputar as três competições?

Pedro Emanuel não poderá contar com Jair e Brenner, lesionados. Cuiabano também vinha tratando um problema físico e disputa posição com Lucas Piton. Contratado recentemente, Bruno Duarte pode fazer sua estreia pelo Vasco no clássico.

Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco
Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO
BRASILEIRÃO – 26ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (5), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

continua após a publicidade

Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo (Savarino) e Hulk.

VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Colidio.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino

Onde Assistir

Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 1 hora
São Paulo e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026

Onde Assistir

São Paulo x Grêmio: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 1 hora
Inter de Milão x Napoli pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Inter de Milão x Napoli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano

Há 1 hora
Brasil e Tanzânia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Onde Assistir

Brasil x Tanzânia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Há 1 hora
Manchester City x Coventry City pela Premier League (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Manchester City x Coventry: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Há 2 horas
Bahia e Palmeiras enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino

Onde Assistir

Palmeiras x Bahia: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 2 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Atlético Mineiro

São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Liga 2026/2027 - Al Shabab Riyadh x Al Hilal

Al Shabab Riyadh x Al Hilal: onde assistir, horário e escalações

Ligue 1 2026/2027 - Paris Saint Germain x Monaco

PSG x Monaco: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue1

Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (04/09/2026)

Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália nesta sexta-feira (4)

Palmeiras x Vasco - onde assistir

Palmeiras x Vasco: escalações, horário e onde assistir à final do Brasileirão sub-20

Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (03/09/2026)

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Madrid x Ajax

Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Sociedad x Chelsea

Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League Feminina

Jogadores do Santos e Palmeiras em ação na Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (02/09/2026)

Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Mirassol

Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Copa do Brasil 2026 - Vitória x Vasco

Vitória x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Santos x Palmeiras

Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil