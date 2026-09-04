Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Fluminense e Vasco se enfrentam dia 5 de setembro, às 21h, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2026, no Maracanã, Rio de Janeiro.
Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (5), às 21h, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Sportv e Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Clique aqui para assistir no Premiere.
Como chegam Fluminense e Vasco
O Fluminense chega para o clássico com o Vasco em bom momento desde a mudança no comando técnico. Invicto nos quatro jogos com Marcão, com duas vitórias e dois empates, o Tricolor ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 42 pontos. Na última rodada, empatou por 3 a 3 com o Athletico-PR, fora de casa.
➡️Bastidores: como o Fluminense encontra jovens no mercado sul-americano?
Marcão terá retornos importantes. Hércules, que cumpriu suspensão na rodada passada, volta a ficar à disposição e deve retomar a titularidade. Thiago Silva, preservado no gramado sintético da Arena da Baixada, também retorna ao time. Recuperado de um edema ósseo no tornozelo direito, Freytes deve voltar à lista de relacionados.
O Vasco, por outro lado, chega embalado pela classificação às semifinais da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Cruz-Maltino venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, e confirmou a vaga. No Campeonato Brasileiro, porém, a equipe ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento, apesar da vitória sobre o Cruzeiro na última rodada.
➡️Análise: Vasco tem fôlego para disputar as três competições?
Pedro Emanuel não poderá contar com Jair e Brenner, lesionados. Cuiabano também vinha tratando um problema físico e disputa posição com Lucas Piton. Contratado recentemente, Bruno Duarte pode fazer sua estreia pelo Vasco no clássico.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X VASCO
BRASILEIRÃO – 26ª RODADA
📆 Data e horário: sábado (5), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Prováveis escalações
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo (Savarino) e Hulk.
VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Colidio.
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