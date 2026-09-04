Torcedor do Vasco é preso após arremessar artefato explosivo no gramado do Barradão
O episódio aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo e foi relatado na súmula
Um torcedor do Vasco, de 29 anos, foi preso na quarta-feira (2), após o fim da partida contra o Vitória, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O homem é suspeito de ter arremessado um artefato explosivo no gramado do Barradão, em Salvador.
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A prisão foi realizada por agentes do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe). O suspeito foi identificado e encaminhado para a Central de Flagrantes, nos Barris, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.
O episódio aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. De acordo com a súmula assinada pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, o artefato foi lançado em direção à área do Vitória, próximo ao goleiro da equipe baiana e a profissionais da imprensa que estavam no local. O objeto chegou a explodir, mas ninguém ficou ferido.
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O Vasco venceu o Vitória por 2 a 0 com gols de Andrés Gómez e Puma Rodríguez e avançou para a semifinal, onde vai enfrentar o Palmeiras em novembro.
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