Vasco acerta a contratação do meia Alan Lescano

O Lance! apurou com exclusividade que o Vasco acertou a contratação do meia Alan Lescano, que pertencia ao Argentino Juniors. Os clubes realizam a troca de documentação para oficializar a transferência do meia de 24 anos. O jogador deve viajar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar com o Cruz-Maltino.

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Alan Lescano entrando em campo pelo Argentino Jrs (Foto: Reprodução/Instagram)

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Lescano tem características de um clássico camisa 10 e exerce atualmente essa função no Argentinos Juniors. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem de meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.

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A versatilidade é vista como um dos atrativos para o Vasco. Durante esta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia ocupar esta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.

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