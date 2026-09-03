Vasco acerta a contratação do meia Alan Lescano
Cruz-Maltino já está em fase da troca de documentos com o Argentino Juniors
O Lance! apurou com exclusividade que o Vasco acertou a contratação do meia Alan Lescano, que pertencia ao Argentino Juniors. Os clubes realizam a troca de documentação para oficializar a transferência do meia de 24 anos. O jogador deve viajar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar com o Cruz-Maltino.
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Lescano tem características de um clássico camisa 10 e exerce atualmente essa função no Argentinos Juniors. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem de meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.
A versatilidade é vista como um dos atrativos para o Vasco. Durante esta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia ocupar esta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.
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