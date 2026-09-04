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Cruzeiro rebate falas de empresário e vai à Justiça

O clube também citou falas de um jornalista

PorEduardo StatutiGuilherme Lesnok
Belo Horizonte (MG)
04/09/2026 14:31
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Bandeira do Cruzeiro no Mineirão
Bandeira do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Divulgação Cruzeiro)

O Cruzeiro divulgou, na tarde desta sexta-feira (4), um comunicado oficial rebatendo declarações do empresário Léo Moral, agente de Rhuan Gabriel. No último sábado, o profissional publicou uma série de vídeos em sua página no Instagram criticando a falta de espaço que seu atleta tem no clube.

– As versões divulgadas não correspondem à realidade dos fatos e produzem conclusões equivocadas sobre práticas e diretrizes internas do Cruzeiro, atingindo indevidamente a reputação da instituição e de seus colaboradores – escreveu o clube em nota.

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– O Clube informa que está preservando os elementos pertinentes e adotará as medidas jurídicas cabíveis, inclusive na esfera criminal, para a apuração das condutas e a responsabilização de todos os envolvidos na divulgação indevida de informações e na propagação de imputações falsas ou ofensivas – declarou o Cruzeiro.

Confira a íntegra da nota do Cruzeiro

"O Cruzeiro tomou conhecimento de recentes publicações e manifestações públicas, realizadas pelo agente de atletas, Léo Moral, e pelo produtor de conteúdo, Claudio Silva, que veiculam alegações infundadas e apresentam, de forma fragmentária e descontextualizada, informações relacionadas à atuação do Clube e de seus profissionais.

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As versões divulgadas não correspondem à realidade dos fatos e produzem conclusões equivocadas sobre práticas e diretrizes internas do Cruzeiro, atingindo indevidamente a reputação da instituição e de seus colaboradores.

O Clube informa que está preservando os elementos pertinentes e adotará as medidas jurídicas cabíveis, inclusive na esfera criminal, para a apuração das condutas e a responsabilização de todos os envolvidos na divulgação indevida de informações e na propagação de imputações falsas ou ofensivas.

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Por fim, o Cruzeiro reafirma seu compromisso com a ética, a integridade e a responsabilidade na condução de suas atividades profissionais e não permanecerá inerte diante de iniciativas destinadas a comprometer, injustamente, a imagem e a honra da instituição e de seus profissionais"

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O que o empresário disse?

No último sábado, Léo Moral disse em suas redes sociais que procurou a diretoria celeste para entender por que Rhuan Gabriel não vinha recebendo oportunidades no elenco profissional. Segundo ele, a resposta foi que o atleta não está pronto e o clube teria estabelecido condições para liberá-lo.

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Léo Moral afirmou que procurou a diretoria do Cruzeiro para entender por que Rhuan Gabriel não vinha recebendo oportunidades no time profissional. Segundo o empresário, a justificativa dada pelo clube foi de que o atacante ainda "não está pronto".

Rhuan Gabriel pelo Sub-20 do Cruzeiro
Rhuan Gabriel pelo Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

– Eles falaram: se trouxer uma proposta de 3 milhões (de euros) ou 3,5 por 70% e for um clube de vitrine, a gente libera por empréstimo gratuito com opção de compra. Conseguimos a proposta do Palmeiras, que acredita. Não sou eu que estou tentando enfiar ele lá no Palmeiras, a diretoria que pediu para trazer a proposta – disse.

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Em contato com a reportagem do Lance!, fontes ligadas ao Palmeiras negaram que havia negociação em curso pelo atleta.

Ele também explicou a declaração de que o Palmeiras seria maior que o Cruzeiro e justificou que era maior para realizar vendas. Em uma parte do vídeo, ele citou 'esquemas' do clube.

– Me ajuda aí, deixa meus euros. Ajuda nós. Deixa chegar. Para de gracinha, não me importo que vocês fiquem fazendo seus esquemas. Quero apenas que sejam justos. Não tem como, o melhor jogador da base do futebol brasileiro não ter oportunidade. Está pegando mal. Para ficar menos feio, deixa ir embora. – disse.

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