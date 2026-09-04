Abel Ferreira é punido com dois jogos de suspensão por chute em microfone
Situação aconteceu durante o confronto entre Mirassol x Palmeiras, no último domingo (30), pelo Brasileirão
Abel Ferreira foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira (4), por ter chutado o microfone da imprensa que ficava na área técnica, durante o empate contra o Mirassol, no último domingo (30), pela 25ª rodada do Brasileirão. O tribunal entendeu que houve infração disciplinar no ato do comandante e suspendeu o técnico por duas partidas.
Portanto, o técnico desfalcará a área técnica nos jogos contra o Botafogo, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão, e também no clássico contra o São Paulo, no próximo sábado (12), pela 27ª rodada do campeonato nacional.
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O português foi denunciado pelo STJD por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", como prevê o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A penalidade que foi proferida em primeira instância ainda cabe recurso do Palmeiras.
Abel já passou por outras suspensões
Em abril, Abel Ferreira recebeu oito jogos de suspensão por duas condenações que teve. Após o Palmeiras recorrer, o Tribunal reduziu para sete jogos para o treinador cumprir dentro do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o português recebeu seis jogos de gancho pelo cartão vermelho que recebeu no clássico contra o São Paulo, e outras duas partidas em razão da expulsão contra o Fluminense.
O técnico Abel Ferreira, posterior à partida contra o Santos, na última quarta-feira (2), concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro e comentou sobre a nova denúncia que recebeu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por chutar um microfone na beira do gramado na partida do final de semana, contra o Mirassol.
— Já fui julgado pelo STJD e levei oito jogos. Eu não matei ninguém. Já disse, eu vivo o futebol intensamente — afirmou Abel Ferreira.
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