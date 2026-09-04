Abel Ferreira foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira (4), por ter chutado o microfone da imprensa que ficava na área técnica, durante o empate contra o Mirassol, no último domingo (30), pela 25ª rodada do Brasileirão. O tribunal entendeu que houve infração disciplinar no ato do comandante e suspendeu o técnico por duas partidas.

Portanto, o técnico desfalcará a área técnica nos jogos contra o Botafogo, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão, e também no clássico contra o São Paulo, no próximo sábado (12), pela 27ª rodada do campeonato nacional.

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O português foi denunciado pelo STJD por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", como prevê o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A penalidade que foi proferida em primeira instância ainda cabe recurso do Palmeiras.

Abel Ferreira chuta microfone em Mirassol x Palmeiras (Foto: Reprodução/Prime Vídeo)

Abel já passou por outras suspensões

Em abril, Abel Ferreira recebeu oito jogos de suspensão por duas condenações que teve. Após o Palmeiras recorrer, o Tribunal reduziu para sete jogos para o treinador cumprir dentro do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o português recebeu seis jogos de gancho pelo cartão vermelho que recebeu no clássico contra o São Paulo, e outras duas partidas em razão da expulsão contra o Fluminense.

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O técnico Abel Ferreira, posterior à partida contra o Santos, na última quarta-feira (2), concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro e comentou sobre a nova denúncia que recebeu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por chutar um microfone na beira do gramado na partida do final de semana, contra o Mirassol.

— Já fui julgado pelo STJD e levei oito jogos. Eu não matei ninguém. Já disse, eu vivo o futebol intensamente — afirmou Abel Ferreira.

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