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Bastidores: como o Fluminense encontra jovens no mercado sul-americano?

Tricolor anunciou a contratação de zagueiro paraguaio nesta sexta-feira (4)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 17:16
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CT Vale das Laranjeiras, em Xerém
CT Vale das Laranjeiras, em Xerém (Foto: Divulgação/Fluminense)

A contratação do zagueiro paraguaio Carlos Areco, anunciada nesta sexta-feira (4), é mais um exemplo de um trabalho que o Fluminense desenvolve há alguns anos fora do mercado brasileiro. Em busca de jovens para Xerém, o clube mantém um acompanhamento permanente dos principais centros do futebol sul-americano.

Em conversa com a reportagem do LANCE!, pessoas ligadas às categorias de base do Fluminense explicaram que o departamento de scout mapeia todo o Brasil e também os mercados considerados mais relevantes da América Latina. A chegada de estrangeiros, portanto, é vista internamente como uma consequência natural desse processo.

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Os observadores que trabalham nessa frente são específicos para as categorias de base. Apesar disso, a estrutura de captação de Xerém funciona de maneira integrada ao departamento do futebol profissional, permitindo a troca de informações e avaliações sobre jogadores acompanhados pelo clube.

A estrutura também aparece em informações divulgadas pelo próprio Fluminense. O clube já detalhou que os profissionais da captação acompanham atletas presencialmente e por plataformas de análise, inclusive em torneios nos quais o Tricolor não participa. Antes da contratação, os jogadores também podem passar por períodos de avaliação em Xerém — caminho seguido por Areco, que treinou por aproximadamente dois meses no CT antes de assinar até janeiro de 2028.

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Sul-Americano Sub-17 é uma das principais vitrines para o Fluminense

Um dos eventos acompanhados de perto pelo Fluminense é o Sul-Americano Sub-17, justamente pela concentração de alguns dos principais talentos de cada geração.

Pessoas do clube contaram ao LANCE! que o coordenador de captação da base costuma acompanhar a competição in loco. Em 2025, por exemplo, Carlos Cintra Junior, responsável pelo setor, esteve em 18 dos 20 jogos da primeira fase do torneio, além de realizar uma visita técnica ao Rojo FC, da Colômbia, e participar de encontros voltados para scouting.

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O atacante Juan Sebastián Palacios e o lateral-direito Yuleiver Mosquera, ambos colombianos, chamaram a atenção do clube defendendo a seleção do país no torneio Sub-17 de 2023.

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Palacios foi acompanhado posteriormente em Xerém e acabou contratado junto ao Rojo FC em julho de 2024. O atacante chegou a participar da pré-temporada do elenco profissional e disputou competições nacionais e internacionais pela base tricolor. Mosquera também chegou ao clube após ser observado no mesmo Sul-Americano. Os dois já deixaram o Fluminense, mas são apontados internamente como exemplos do funcionamento dessa rede de captação.

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Areco percorreu uma rota diferente. Capitão de sua geração no Sportivo Trinidense e integrante do Sub-23 do clube paraguaio, o defensor de 19 anos foi trazido para um período de avaliação antes da contratação definitiva. Canhoto e com 1,91m, ele agora passa a integrar o Sub-20 comandado por Fred.

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Fluminense acertou com o zagueiro Carlos Areco para o sub-20
Fluminense acertou com o zagueiro Carlos Areco para o sub-20 (Foto: Divulgação Fluminense)
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