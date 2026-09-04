Atlético deve ter mudanças contra o São Paulo: veja os relacionados
Eduardo Domínguez deve preservar alguns titulares
O Atlético volta as atenções para o Campeonato Brasileiro após a grande classificação na Copa do Brasil diante do Cruzeiro. Contra o São Paulo, a equipe atleticana deve ter mudanças nos três setores: defesa, meio-campo e ataque.
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O Atlético viaja a São Paulo para enfrentar o Tricolor, mas também mantém os olhares voltados para a próxima semana, quando inicia a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira (9), o Galo enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da competição continental. Por isso, Eduardo Domínguez deve poupar alguns jogadores diante do São Paulo, pensando no importante compromisso pela Sul-Americana.
No gol, o desfalque certo é Éverson. O goleiro atuou no sacrifício contra o Cruzeiro e agora será preservado para ter um período de recuperação. Gabriel Delfim será o titular diante do São Paulo.
Na defesa, com a lesão de Ruan Tressoldi, Domínguez conta com apenas dois zagueiros disponíveis: Vitão e Victor Hugo. Com isso, Natanael pode voltar a ganhar espaço e atuar improvisado na zaga.
No meio-campo, o treinador também deve preservar Fred. Com isso, nomes como Alexsander e Cissé podem ganhar uma oportunidade entre os titulares. Na frente, Victor Hugo e Reinier, que tiveram boas atuações recentemente, também podem aparecer na equipe diante do São Paulo.
Para a partida, o treinador tem uma lista extensa de desfalques. Além de Éverson e Ruan Tressoldi, estão no departamento médico os zagueiros Lyanco e Léo Duarte, os meio-campistas Igor Gomes, Maycon e Tomás Pérez, além do atacante Thiago Borbas.
Relacionados do Atlético contra o São Paulo
Goleiros: Gabriel Delfim, Robert, Pedro Cobra
Zagueiros: Vitor Hugo, Vitão e Lemos
Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini
Meias: Alexsander, Alan Franco, Cissé, Bernard, Fred, Kevin Castaño, Gustavo Scarpa, Victor Hugo e Reinier
Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello
Fora: Éverson, Ruan, Lyanco, Léo Duarte, Igor Gomes, Maycon, Tomás Pérez, Thiago Borbas
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