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Cruzeiro e Santos foram times que menos chutaram ao gol nas quartas da Copa do Brasil

O Atlético-MG foi o time que mais acertou o gol

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/09/2026 16:52
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Gerson finaliza contra Everson
Gerson finaliza contra Everson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Foram definidos, na última quinta-feira (3), os semifinalistas da Copa do Brasil. Eliminados, Cruzeiro e Santos foram as equipes menos eficazes nos duelos contra seus rivais.

Em duas partidas, os dois clubes acertaram o gol adversário apenas cinco vezes. O Peixe acertou o alvo uma vez em sete tentativas no jogo de ida e quatro em 19 no jogo de volta. A Raposa marcou uma vez no empate contra o Atlético-MG no Mineirão e quatro na Arena MRV.

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Nesse recorte, o Atlético-MG foi o time que mais finalizou ao gol nas quartas da Copa do Brasil. A equipe comandada por Eduardo Domínguez finalizou certo 11 vezes, sendo três no jogo de ida e oito no jogo de volta.

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Confira finalizações ao gol dos times das quartas de final da Copa do Brasil

  • 24 (5) - Cruzeiro | Jogo 1: 12 (1) | Jogo 2: 12 (4)
  • 26 (5) - Santos | Jogo 1: 7 (1) | Jogo 2: 19 (4)
  • 38 (10) - Internacional | Jogo 1: 15 (3) | Jogo 2: 23 (7)
  • 24 (7) - Vitória | Jogo 1: 17 (6) | Jogo 2: 7 (1)
  • 20 (7) - Grêmio | Jogo 1: 11 (2) | Jogo 2: 9 (5)
  • 29 (9) - Palmeiras | Jogo 1: 20 (8) | Jogo 2: 9 (1)
  • 38 (10) - Internacional | Jogo 1: 15 (3) | Jogo 2: 23 (7)
  • 38 (11) - Atlético Mineiro | Jogo 1: 10 (3) | Jogo 2: 28 (8)
Rollheiser chuta bola na Vila Belmiro
Rollheiser chuta bola na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Semifinalistas comandados por estrangeiros

Copa do Brasil chega à reta final e entra na fase de semifinais. Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco seguem vivos na disputa da competição milionária, e os quatro semifinalistas têm um aspecto em comum: nenhum deles é comandado por técnico brasileiro. Todos os treinadores são estrangeiros.

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Eduardo Domínguez no Galo, Luís Castro no Tricolor Gaúcho, Abel Ferreira no Verdão e Pedro Emanuel no Cruzmaltino são os quatro técnicos que buscam a conquista da taça. Apesar da nacionalidade em comum, vivem momentos distintos em suas equipes, desde situações de pressão até períodos de entrosamento com a torcida.

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