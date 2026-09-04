Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Quarteto retorna ao Sub-20 do São Paulo após passagem pelo profissional

Tricolor foi a campo pelo Sub-20 nesta sexta-feira

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
04/09/2026 17:41
Favorite o Lance! no Google
Nicolas do São Paulo
Nicolas voltou ao Sub-20 do São Paulo (Foto: Divulgação)

O São Paulo foi a campo pelo Campeonato Paulista Sub-20 nesta sexta-feira (4) e "desceu" Isac, Osório, Nicolas e Pedro Ferreira, quarteto que estava treinando com o profissional e a comissão de Dorival Júnior.

O movimento acontece mais por uma questão de ritmo do que de perda de espaço. Os quatro estavam integrados às atividades do elenco profissional, mas sem ganhar minutos em jogos. Diante disso, a comissão técnica avaliou que seria mais vantajoso voltar a utilizá-los no Sub-20. Existem casos como Nicolas, que estava afastado após se envolver em um acidente e voltar a treinar recentemente.

continua após a publicidade

Entre os jogadores que retornam ao Sub-20, Isac é o caso que envolve maior investimento. O volante foi captado pelo departamento de mercado do clube por cerca de R$ 1 milhão, depois de passagens pelas seleções de base e de ter sido relacionado pelo profissional do Bragantino. Contratado como uma aposta de médio prazo, o retorno à categoria também faz parte desse processo de desenvolvimento dentro do clube.

Quem é Carlos Sadi, possível vice do São Paulo que admitiu ser 'elitista'?

Ryan Francisco, por outro lado, segue integrado ao elenco profissional. O atacante continua treinando com o time de cima ao lado de Tetê e Djhordney, enquanto os outros jogadores retornaram às atividades com o Sub-20.

continua após a publicidade
Osório com a camisa do São Paulo
Osório desceu para o Sub-20 (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Veja como foi o jogo do Sub-20

O São Paulo venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0 nesta sexta-feira (4), pela sequência do Campeonato Paulista Sub-20. O duelo aconteceu no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. O gol da vitória foi marcado por Ângelo, na segunda etapa, garantindo mais três pontos para o Tricolor na competição.

Com o resultado, o São Paulo mantém a boa campanha no Paulista Sub-20 e já está classificado para a segunda fase do torneio. A equipe disputará os 16 avos de final pelo Grupo 2.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlos Sadi no conselho do São Paulo

São Paulo

Quem é Carlos Sadi, possível vice do São Paulo que admitiu ser 'elitista'?

Há 4 horas
Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Atlético Mineiro

Onde Assistir

São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Há 5 horas
Carlos Sadi com camisa do São Paulo

São Paulo

Cotado para vice do São Paulo, Carlos Sadi viraliza: 'Sou mesmo elitista'

Há 6 horas
Cédric com a camisa do São Paulo

São Paulo

São Paulo corre para dar destino a quatro afastados

Há 10 horas
Wilton Pereira Sampaio apitará a partida entre Cienciano e Torque na Sul-Americana

Futebol Nacional

Sul-Americana: Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas

Há 22 horas
Nicco do São Paulo pela Seleção

São Paulo

Joia do São Paulo entra na mira de gigantes da Europa

Há 1 dia
Mais LANCE!
Dorival Júnior pelo São Paulo

São Paulo define planos até o final da janela de transferências

Lateral assina vínculo de empréstimo com clube eslovaco até julho de 2027 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo acerta empréstimo de Maik para clube europeu

Luan São Paulo

São Paulo encaminha rescisão com Luan; veja detalhes

Presidente aguarda confirmação do Conselho Deliberativo sobre proposta de nova gestora de ingressos (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Suposto áudio vazado de presidente do São Paulo revela novo prazo para pagamento

Gustavo Santana comemorando gol pelo São Paulo

Como o São Paulo garimpa os garotos que Dorival tem usado?

Olten Ayres presidente do CD do São Paulo em coletiva

Olten cria comissão para analisar contrato da Ticketmaster no São Paulo

Hernanes

Profeta de volta? Hernanes retorna ao CT do São Paulo

Sabino amplia para o São Paulo em duelo contra o Bolívar (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Dinheiro da Ticketmaster pode pagar atrasados do elenco do São Paulo

Torcida do São Paulo no Morumbis (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Conselho do São Paulo votará acordo com Ticketmaster; veja detalhes

Paulo Autuori pelo Fortaleza

Treinador precisa ter sido jogador? Lance! entrevista Autuori no Dia do Educador Físico

Gustavo Santana comemorando gol pelo São Paulo

Gustavo Santana: os bastidores da ascensão no São Paulo

Paulinho em anúncio português

Paulinho anunciado no Toreense, e São Paulo fixa valor milionário

Lucas Miranda pelo São Paulo

São Paulo estreia no Mundial Sub-17 com filho de Miranda em campo