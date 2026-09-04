Quarteto retorna ao Sub-20 do São Paulo após passagem pelo profissional

O São Paulo foi a campo pelo Campeonato Paulista Sub-20 nesta sexta-feira (4) e "desceu" Isac, Osório, Nicolas e Pedro Ferreira, quarteto que estava treinando com o profissional e a comissão de Dorival Júnior.

O movimento acontece mais por uma questão de ritmo do que de perda de espaço. Os quatro estavam integrados às atividades do elenco profissional, mas sem ganhar minutos em jogos. Diante disso, a comissão técnica avaliou que seria mais vantajoso voltar a utilizá-los no Sub-20. Existem casos como Nicolas, que estava afastado após se envolver em um acidente e voltar a treinar recentemente.

continua após a publicidade

Entre os jogadores que retornam ao Sub-20, Isac é o caso que envolve maior investimento. O volante foi captado pelo departamento de mercado do clube por cerca de R$ 1 milhão, depois de passagens pelas seleções de base e de ter sido relacionado pelo profissional do Bragantino. Contratado como uma aposta de médio prazo, o retorno à categoria também faz parte desse processo de desenvolvimento dentro do clube.

Quem é Carlos Sadi, possível vice do São Paulo que admitiu ser 'elitista'?

Ryan Francisco, por outro lado, segue integrado ao elenco profissional. O atacante continua treinando com o time de cima ao lado de Tetê e Djhordney, enquanto os outros jogadores retornaram às atividades com o Sub-20.

continua após a publicidade

Osório desceu para o Sub-20 (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Veja como foi o jogo do Sub-20

O São Paulo venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0 nesta sexta-feira (4), pela sequência do Campeonato Paulista Sub-20. O duelo aconteceu no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. O gol da vitória foi marcado por Ângelo, na segunda etapa, garantindo mais três pontos para o Tricolor na competição.

Com o resultado, o São Paulo mantém a boa campanha no Paulista Sub-20 e já está classificado para a segunda fase do torneio. A equipe disputará os 16 avos de final pelo Grupo 2.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.