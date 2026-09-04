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Vídeo: Gabigol se desculpa com torcida do Santos após declarações sobre Flamengo e Cruzeiro

Santos divulgou vídeo do camisa 9, que diz que suas falas foram tiradas de contexto; confira

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
04/09/2026 14:38
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Gabigol, atacante do Santos
Gabigol, atacante do Santos (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Emprestado pelo Cruzeiro ao Santos até o fim do ano, o atacante Gabigol se pronunciou nesta sexta-feira (4) em relação à entrevista concedida à Clear TV nesta semana em que se declara ao Flamengo, diz que acredita que a parceria com o time mineiro dê certo e que seria muito difícil permanecer no Santos pelas questões financeiras.

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O jogador se defendeu afirmando que foi tirado de contexto e que não teve a intenção de desrespeitar o Santos. O camisa 9 também confirmou que o Alvinegro é seu "time do coração". (Veja o vídeo abaixo)

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– A gente sabe o que aconteceu nesses dias. Em nenhum momento a minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário. Todo mundo sabe que é meu time do coração, que eu amo tanto. É minha terceira passagem. Todo mundo sabe o quanto sou feliz aqui. Foram cortadas algumas coisas e saiu um pouco do contexto – iniciou o jogador.

– Claro que eu respeito o Cruzeiro, tenho mais dois anos de contrato, estou aqui por empréstimo. É por isso que eu quis dizer que eu tinha que voltar para lá. Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade, pela torcida e pelos meu companheiros também, é claro. Sempre quando envolve o Flamengo tem um pouquinho de dúvida sobre o que eu falar – continuou Gabigol.

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Em pouco mais de um minuto de vídeo, Gabigol, por fim, afirmou estar feliz e revelou que quer continuar no Peixe. Além disso, o jogador falou sobre a possibilidade de ser campeão da Sul-Americana e que conta com a torcida santista para apoiar o time nas duas competições, a continental e, também, o Brasileirão.

– Estou muito feliz por esse momento nosso. Temos um jogo muito importante domingo (contra o Inter, pelo Brasileirão). E também temos uma possibilidade de ser campeão na Sul-Americana e contamos com vocês. Se alguém se sentiu desrespeitado ou ofendido, não foi a minha intenção. Se vocês virem a entrevista completa, vocês vão ver totalmente ao contrário. É um grande orgulho estar no Santos, sou santista e quero ficar aqui muito tempo – encerrou Gabigol.

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Gabigol, atacante do Santos
Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress
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