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Botafogo anuncia contratação do zagueiro Arthur Chaves

Zagueiro chega ao clube por empréstimo até junho de 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 16:06
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Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (4) a contratação do zagueiro Arthur Chaves, de 25 anos que estava no Hoffenheim, da Alemanha. Ele chega ao clube com vínculo de empréstimo até junho de 2027, com a SAF tendo obrigação de compra em caso de metas previstas no contrato.

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A SAF irá desembolsar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões) pelo empréstimo de Arthur Chaves. Caso o jogador cumpra as metas estipuladas, a transação ura girar em 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões).

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Arthur Chaves foi revelado pelo Avaí e saiu do país cedo, em 2022, rumo ao futebol português para defender a camisa do Académico. Depois, foi vendido ao Hoffenheim e repassado ao Augsburg, também da Alemanha, por empréstimo.

Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

O zagueiro esteve na mira do Botafogo em outras oportunidades e despertava interesse de outro clubes da elite do Brasileirão. Ele chegou no Rio de Janeiro na última quarta-feira (1/9) para exames médicos e assinatura do vínculo.

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A contratação acontece logo após a tentativa frustrada de acertar com Nathan Silva, do Pumas-MEX. O zagueiro, revelado pelo Atlético-MG, é peça importante no clube mexicano, que avisou não poder liberar antes de uma reposição chegar ao clube. Como o cenário na janela não agradava, a negociação caiu e o Botafogo foi em outra opção.

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