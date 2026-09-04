Vasco derruba o Palmeiras na final e conquista o Brasileirão Sub-20
Andrey anotou dois gols e liderou o Cruz-Maltino ao título inédito
O Vasco é campeão do Brasileirão Sub-20. O time carioca reverteu a desvantagem do jogo de ida, venceu o Palmeiras por 2 a 0 nesta sexta-feira (4), no Nubank Parque, e conquistou pela primeira vez o título da competição. O atacante Andrey foi o principal destaque da partida e marcou os dois gols, um em cada etapa.
O troféu inédito para o lado cruz-maltino evitou o tricampeonato alviverde. O Palmeiras, campeão em 2025 e 2024, soma quatro títulos da competição.
1° T - Vasco abre no início, e Palmeiras tenta reação
Logo aos seis minutos de partida, o Vasco abriu o placar com Andrey. O atacante aproveitou passe rasteiro dentro da área, dominou com liberdade e bateu cruzado, sem chances para Kauan Lima. A bola ainda tocou na trave antes de sair.
Em desvantagem no placar, o Palmeiras passou a controlar as ações e a rondar a área vascaína. Erick Belé cobrou falta com perigo, enquanto Sávio e Fabiano também tiveram oportunidades. Os visitantes resistiram às investidas do rival e levaram a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.
2° T - Visitante indigesto e título inédito
A segunda etapa começou como terminou a primeira: com o Palmeiras pressionando o Vasco. O cenário, no entanto, voltou a se repetir, e os cariocas marcaram novamente com Andrey. Em vantagem no placar agregado, o Cruz-Maltino recuou ainda mais suas linhas e convidou o Palmeiras a avançar.
Os minutos seguintes ao gol foram de intensa pressão alviverde, que aumentou à medida que o relógio avançava. Nos acréscimos, o Palmeiras partiu para uma blitz na área vascaína, com o zagueiro Benedetti atuando como centroavante e uma sequência de cruzamentos. O placar, porém, não mudou, e o Vasco conquistou o título inédito mesmo atuando como visitante.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O Vasco precisou de apenas seis minutos para eliminar a vantagem construída pelo Palmeiras no Rio de Janeiro e igualar o confronto. O primeiro gol mudou a dinâmica da partida no Allianz Parque, que recebeu pouco menos de 30 mil torcedores na noite desta sexta-feira.
Deu aula 🏅
Andrey foi o principal destaque do Vasco na decisão. Autor dos dois gols, o atacante comandou a vitória fora de casa e mostrou credenciais para receber oportunidades no time profissional nesta reta final de temporada.
Ficou abaixo 📉
Heittor foi um dos pontos negativos do Palmeiras na decisão. Após descer para disputar a final, o atacante começou entre os titulares, mas desperdiçou ao menos duas chances claras de gol para diminuir o prejuízo alviverde.
✅ Ficha técnica
PALMEIRAS 🆚 VASCO
BRASILEIRÃO SUB-20 - FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP);
🥅 Gols: Andrey (6'/1°T) e Andrey (13'/2°T);
🟨 Cartões amarelos: Fabiano, Kidani e Vinicius (PAL); Andrey Fernandes e Bruno Lopes (VAS);
🟥 Cartões vermelhos: -
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: João Paulo Cunha Ribeiro (GO);
🚩 Assistentes: Igor Alves de Moraes (GO) e Lucas Cunha Passaglia (GO);
📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).
Escalações
PALMEIRAS (Técnico: Allan Barcellos)
Kauan Lima; Luis Saboia, Pimenta, Benedetti e André Lucas; João Paulo, Vinicius, Felipe Teresa e Erick Belé; Heittor e Fabiano.
VASCO (Técnico: Matheus Curopos)
Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Wanyson, Bruno André e Avellar; Gustavo Guimarães, Samuel, Zuccarello, Andrey Fernandes e Juninho; Bruno Lopes.
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