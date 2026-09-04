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Conheça Carlos Areco, novo zagueiro do Fluminense; paraguaio chega para a base

Defensor de 19 anos é canhoto, tem 1,91 m e foi capitão no Sportivo Trinidense

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 16:19
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Fluminense acertou com o zagueiro Carlos Areco para o sub-20
Fluminense acertou com o zagueiro Carlos Areco para o sub-20 (Foto: Divulgação Fluminense)

O Fluminense oficializou nesta sexta-feira (4) a contratação do zagueiro paraguaio Carlos Areco, de 19 anos, para a equipe Sub-20. O defensor chega do Sportivo Trinidense, do Paraguai, e assinou contrato com o Tricolor até janeiro de 2028. Apesar do anúncio agora, ele já estava há cerca de dois meses em Xerém, onde passou por período de avaliação antes de ser contratado.

Nascido em Arroyito, no departamento de Concepción, Areco tem 1,91m de altura, é canhoto e atua prioritariamente como zagueiro. O jovem chegou ao Sportivo Trinidense ainda nas categorias de formação, em 2023, e avançou até o Sub-23, além de ter sido capitão de sua geração.

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Na imprensa paraguaia, o presidente do Trinidense, Norman Rieder, destacou o perfil do defensor. O dirigente o definiu como um jogador diferente por reunir características valorizadas para a posição: ser canhoto, ter boa estatura e exercer papel de liderança desde as categorias inferiores. Segundo Rieder, foi o próprio Fluminense que procurou o clube paraguaio para levar Areco a um período de testes no Brasil. A avaliação terminou com a contratação definitiva.

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Areco buscará estreia no profissional no Fluminense

Apesar de já ter chegado ao Sub-23 e à equipe de Reserva do Trinidense, Carlos Areco não estreou pelo time profissional antes de deixar o Paraguai. José Arrúa, treinador da equipe principal do clube, afirmou à Radio Monumental que o jovem estava na Reserva quando viajou ao Brasil e o descreveu como um defensor forte e de grande porte físico.

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Embora seja zagueiro, Areco apareceu em diferentes partidas da categoria Juvenil atuando mais adiantado, na linha de meio-campo, o que indica experiência em funções que exigem participação maior na saída de bola e na construção das jogadas.

Com uma estatura destacável, o defensor se destaca também no momento ofensivo. Em 2025, foram seis gols pelo Sportivo Trinidense.

O zagueiro já está à disposição de Fred no Sub-20 do Fluminense. No anúncio oficial, o defensor destacou a adaptação rápida ao ambiente de Xerém e colocou como principal objetivo aproveitar a passagem pela base para conquistar espaço no futuro entre os profissionais.

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— Sempre sonhei vir para o Fluminense, um dos maiores clubes do Brasil. É uma sensação única e muito importante para mim. Fiquei impactado quando recebi a notícia. Tenho uma grande responsabilidade, mas estou preparado. Só quero fazer meu trabalho e colocar em prática tudo o que estou aprendendo com Fred — afirmou Areco em chegada ao Fluminense.


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Fluminense acertou com o zagueiro Carlos Areco para o sub-20
Fluminense acertou com o zagueiro Carlos Areco para o sub-20 (Foto: Divulgação Fluminense)
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