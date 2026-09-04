Quem é Andrey Fernandes, autor dos dois gols do título do Vasco no Brasileiro Sub-20?

O Vasco conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 após vencer o Palmeiras por 2 a 0, nesta sexta-feira (4), no Nubank Parque. Autor dos dois gols que garantiram a taça ao Cruz-Maltino, o atacante Andrey Fernandes foi o grande destaque da decisão.

Aos 18 anos, o jogador vive uma temporada de destaque pelo sub-20, com 24 gols e três assistências em 34 jogos em 2026, e é considerado uma das principais joias das categorias de base do clube.

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Mas quem é o jovem que decidiu a final e vem sendo tratado como uma das principais joias da base vascaína?

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Do Recife para o Rio de Janeiro

Nascido no Recife, Andrey Fernandes chegou ao Rio de Janeiro ainda criança. Aos oito anos, foi convidado para integrar as categorias de base do Flamengo, onde permaneceu até os 13 anos.

Durante a passagem pelo rival, o atacante já dava sinais de que poderia ter uma trajetória de destaque. Em 2019, por exemplo, terminou como artilheiro de quatro dos cinco torneios que disputou pelo clube, entre competições de futsal e futebol de campo.

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Em 2021, Andrey deixou o Flamengo e passou a defender o Vasco. Desde então, construiu uma trajetória marcada por gols e artilharias nas categorias inferiores. No entanto em 2024, ainda no Sub-16, Andrey terminou a temporada como artilheiro do Vasco, com 27 gols em todas as competições disputadas pelo clube.

No ano seguinte, já no Sub-17, ganhou ainda mais destaque. O atacante foi peça importante na campanha do título inédito da Copa do Brasil da categoria, marcando nas semifinais e também na decisão. Ao fim do torneio, terminou como artilheiro.

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Andrey Fernandes, atacante do sub-20 do Vasco, marcou dois gols na semifinal (Foto: Divulgação/Vasco)

Primeiro jogador nascido em 2008 a atuar pelo profissional

Andrey também já teve contato com o elenco principal do Vasco. Em 2025, tornou-se o primeiro jogador nascido em 2008 a atuar pela equipe profissional do clube, ainda com 16 anos.

Em 2026, recebeu nova oportunidade no time de cima. Fernando Diniz lançou o atacante na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol.

Apesar da pouca idade, Andrey já começou a experimentar a rotina do futebol profissional enquanto continuava sendo um dos principais nomes da equipe Sub-20. Mas, foi na temporada de 2026 que o atacante se consolidou como um dos grandes goleadores da base vascaína.

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Antes da decisão do Brasileiro Sub-20, Andrey somava 22 gols em 34 partidas, além de três assistências. O desempenho o colocou como o jogador Sub-20 com mais gols entre os grandes clubes do futebol brasileiro na temporada e como artilheiro isolado do Vasco na categoria.

No Brasileiro Sub-20, também foi decisivo na semifinal contra o Santos. Depois de perder por 2 a 0 na Vila Belmiro, o Vasco precisava devolver o resultado em São Januário. Andrey marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 e levou a decisão para os pênaltis. O Cruz-Maltino venceu por 5 a 4 e avançou à final.

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Na decisão contra o Palmeiras, voltou a aparecer nos momentos importantes. Marcou aos seis minutos do primeiro tempo e novamente aos 13 da etapa final, garantindo a vitória por 2 a 0 e o título brasileiro.

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Contrato até 2030 e multa milionária

O Vasco também tratou de proteger sua principal joia. Em maio deste ano, o clube renovou o contrato de Andrey Fernandes até o fim de 2030. O novo vínculo estabeleceu uma multa rescisória de 60 milhões de euros, valor que correspondia a cerca de R$ 346 milhões na cotação divulgada na época.

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O atacante também já teve passagem pelas seleções de base do Brasil. Andrey foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 e fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Sul-Americano da categoria. Ele também disputou o Mundial Sub-17, realizado no Catar.

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