Bahia e Palmeiras empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira (4), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. Com o mesmo resultado no primeiro confronto, na Fonte Nova, a vaga na semifinal foi decidida nos pênaltis. Nas cobranças, as Mulheres de Aço levaram a melhor por 5 a 4 e avançaram na competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No jogo de ida, realizado na última segunda-feira (31), na Arena Fonte Nova, em Salvador, as equipes empataram por 1 a 1. Com a classificação, o Bahia terá pela frente o vencedor entre Corinthians e Cruzeiro.

continua após a publicidade

Como foi Palmeiras x Bahia?

Primeiro tempo

O Palmeiras dominou as ações desde o início na Arena Barueri e controlou o jogo diante do Bahia. Apesar da superioridade, a primeira grande oportunidade saiu apenas aos 23 minutos, quando Bia Zaneratto, destaque da equipe na etapa inicial, recebeu dentro da área e acertou a trave. Quatro minutos depois, a atacante apareceu novamente como protagonista ao dar um belo passe para Raíssa Bahia, que finalizou de primeira e abriu o placar para as Palestrinas. Depois do gol, a partida ficou mais aberta, e o Palmeiras voltou a ameaçar com Tainá Maranhão e Raíssa Bahia.

Bia Zaneratto chegou a balançar as redes novamente, mas o gol foi anulado por impedimento. O Bahia, que teve dificuldades para criar ao longo da etapa, conseguiu levar perigo apenas nos minutos finais. Raqueline arriscou de fora da área e obrigou a defesa palmeirense a ficar atenta, enquanto Wendy fez boa jogada pelo lado esquerdo e finalizou para fora.

continua após a publicidade

Bahia vence o Palmeiras nos pênaltis e avança às semifinais do Brasileirão Feminino (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Segundo tempo

O segundo tempo foi marcado por intensidade e chances para os dois lados na Arena Barueri. O Palmeiras voltou do intervalo pressionando e quase retomou a vantagem logo nos primeiros minutos: Bia Zaneratto parou em Yanne aos quatro, enquanto Raíssa Bahia acertou o travessão pouco depois. O Bahia respondeu e, aos 11 minutos, chegou ao empate. Dan Nunes aproveitou a jogada construída por Cássia, recebeu dentro da área e finalizou no canto para deixar tudo igual em 1 a 1.

Com o empate, a partida ficou ainda mais aberta. O Palmeiras seguiu buscando o segundo gol e teve boas oportunidades com Brena, Raíssa Bahia e Bia Zaneratto, que exigiu uma defesa de Yanne aos 31 minutos. Andressinha também levou perigo em cobrança de falta, mas a goleira do Bahia salvou. Na reta final, Bia Zaneratto ainda invadiu a área e caiu após dividida com Isa Fernandes, mas a arbitragem mandou o jogo seguir mesmo após reclamações de pênalti. Sem novo gol, o empate em 1 a 1 levou a decisão para os pênaltis, onde o Bahia converteu os 5 pênaltis, contra 4 das Palestrinhas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Tudo sobre a partida entre Palmeiras x Bahia (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras 🆚 Bahia

Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de volta)

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP).

👁️ Onde assistir: SporTV, TV Brasil e N Sports.

🕴️ Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE).

🚩 Assistentes: Edna Cristina Santos Ferreira (MA) e Fabiana Nobrega Pitta (RJ).

📺 VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

⚽ESCALAÇÕES

🟦🟥 Bahia (Técnico: Felipe Freitas)

Yanne Lopes; Mila Santos, Aila Santana, Tchula e Carol Martins; Suelen, Angela, Raquel e Cassia; Roque e Wendy.

continua após a publicidade

🟢⚪ Palmeiras (Técnica: Rosana Augusto)

Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Brena Carolina e Bia Zaneratto; Taina Maranhão, Pati Maldaner e Emily Assis; Andressinha, Lorena Benítez e Raissa Bahia.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições