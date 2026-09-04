Botafogo busca reduzir danos da crise diante do líder Palmeiras

O Botafogo volta a campo neste domingo (6), no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão, para encarar o líder Palmeiras e encerrar a sequência diante dos candidatos a título da competição. O propósito é claro: contenção de danos, mesmo jogando em casa.

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Nos último cinco compromissos, quatro foram contra, justamente, equipes na luta pelas primeiras colocações do campeonato. O que foge disso foi o confronto direto com o Vitória, no Barradão, quando o Glorioso saiu derrotado no último jogo comandado por Franclim Carvalho.

A sequência foi cruel com o Botafogo, que viu a eliminação trágica na Sul-Americana piorar o cenário. Enfrentar Fluminense, Athletico-PR, Flamengo e Palmeiras, respectivamente do 4º até o líder, causou sérios problemas.

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A equipe, além de ver o rendimento em campo despencar, se distanciou da briga por vaga na Libertadores e passou a olhar mais de perto a zona de rebaixamento, agora a cinco pontos de distância. É urgente a necessidade de recuperação.

Rodrigo Bellão em Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Botafogo inoperante

Ainda com Franclim, o segundo tempo inofensivo diante do rival das Laranjeiras já havia ligado o alerta. Depois disso, o 6 a 1 para o Cienciano transformou o cenário em crise grave, que só piorou com os resultados seguintes.

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Athletico-PR e Flamengo foram dois jogos distintos, mas com placares muito relevantes para o momento do clube. O Furacão abriu 3 a 0 no Nilton Santos, e o Botafogo só foi reagir no fim, com dois gols de Santi Rodríguez, vendido nos últimos dias ao Columbus Crew, dos Estados Unidos.

Já no Maracanã, apesar do bom segundo tempo, o Rubro-Negro atropelou por 3 a 0 e deixou a missão ainda mais delicada. Rodrigo Bellão segue como interino apesar da pressão, e mais um tropeço pode custar sua permanência à frente do time principal — ele, vale lembrar, é o técnico do sub-20.

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Encontrar o líder Palmeiras, sempre forte e muito competitivo na era Abel Ferreira, tem dois lados. O primeiro, claro, de conseguir um bom resultado e ganhar moral para a sequência. A outra visão, no entanto, aponta para favoritismo x fragilidade, que, em caso de nova dura derrota, deve puxar ainda mais para baixo o ambiente.

A semana do jogo com o Verdão foi marcada por protestos da principal torcida organizada do Botafogo na porta do CT Lonier. Membros da Fúria Jovem conversaram com jogadores e João Paulo Magalhães, presidente do clube, cobrando melhora imediata.

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