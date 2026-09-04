Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Botafogo busca reduzir danos da crise diante do líder Palmeiras

Glorioso encara o Verdão pela 26ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 14:00
Favorite o Lance! no Google
Botafogo encara o Palmeiras
Botafogo encara o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo volta a campo neste domingo (6), no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão, para encarar o líder Palmeiras e encerrar a sequência diante dos candidatos a título da competição. O propósito é claro: contenção de danos, mesmo jogando em casa.

+ Cebolinha, do Flamengo, recusa o Botafogo após primeira investida e prioriza sair do país
+ Botafogo denuncia suposto golpe nas categorias de base

continua após a publicidade

Nos último cinco compromissos, quatro foram contra, justamente, equipes na luta pelas primeiras colocações do campeonato. O que foge disso foi o confronto direto com o Vitória, no Barradão, quando o Glorioso saiu derrotado no último jogo comandado por Franclim Carvalho.

A sequência foi cruel com o Botafogo, que viu a eliminação trágica na Sul-Americana piorar o cenário. Enfrentar Fluminense, Athletico-PR, Flamengo e Palmeiras, respectivamente do 4º até o líder, causou sérios problemas.

continua após a publicidade

A equipe, além de ver o rendimento em campo despencar, se distanciou da briga por vaga na Libertadores e passou a olhar mais de perto a zona de rebaixamento, agora a cinco pontos de distância. É urgente a necessidade de recuperação.

Rodrigo Bellão em Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão
Rodrigo Bellão em Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Botafogo inoperante

Ainda com Franclim, o segundo tempo inofensivo diante do rival das Laranjeiras já havia ligado o alerta. Depois disso, o 6 a 1 para o Cienciano transformou o cenário em crise grave, que só piorou com os resultados seguintes.

continua após a publicidade

Athletico-PR e Flamengo foram dois jogos distintos, mas com placares muito relevantes para o momento do clube. O Furacão abriu 3 a 0 no Nilton Santos, e o Botafogo só foi reagir no fim, com dois gols de Santi Rodríguez, vendido nos últimos dias ao Columbus Crew, dos Estados Unidos.

Já no Maracanã, apesar do bom segundo tempo, o Rubro-Negro atropelou por 3 a 0 e deixou a missão ainda mais delicada. Rodrigo Bellão segue como interino apesar da pressão, e mais um tropeço pode custar sua permanência à frente do time principal — ele, vale lembrar, é o técnico do sub-20.

continua após a publicidade

Encontrar o líder Palmeiras, sempre forte e muito competitivo na era Abel Ferreira, tem dois lados. O primeiro, claro, de conseguir um bom resultado e ganhar moral para a sequência. A outra visão, no entanto, aponta para favoritismo x fragilidade, que, em caso de nova dura derrota, deve puxar ainda mais para baixo o ambiente.

A semana do jogo com o Verdão foi marcada por protestos da principal torcida organizada do Botafogo na porta do CT Lonier. Membros da Fúria Jovem conversaram com jogadores e João Paulo Magalhães, presidente do clube, cobrando melhora imediata.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cebolinha faz treino com bola no Ninho do Urubu

Futebol Nacional

Cebolinha, do Flamengo, recusa o Botafogo após primeira investida e prioriza sair do país

Há 21 horas
Léo Link em ação pelo Estrela Amadora no Campeonato Português

Futebol Internacional

Ex-goleiro do Botafogo vira destaque no campeonato português

Há 21 horas
Camisa II do Botafogo utilizada pelo time sub-20

Botafogo

Botafogo denuncia suposto golpe nas categorias de base

Há 21 horas
Alex Telles, do Botafogo, se lesionou contra o Flamengo

Botafogo

Botafogo perde Alex Telles para duelo com o Palmeiras

Há 1 dia
Rafael Navarro comemora gol marcado na MLS

Futebol Internacional

Ex-Palmeiras e Botafogo protagoniza maior transferência entre clubes da MLS

Há 1 dia
Arthur Chaves, do Hoffenheim, chegará ao Botafogo por empréstimo

Botafogo

Arthur Chaves no Botafogo: zagueiro desembarca no Rio de Janeiro

Há 1 dia
Mais LANCE!
Santi Rodríguez descontou para o Botafogo no fim

Time da MLS anuncia Santi Rodríguez, ex-Botafogo, como reforço

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…

Gonzalo Plata e Matheus Martins apresentados pelo Dinamo Moscou antes de suas reprovações

Plata e Matheus Martins viram memes após reprovação no Dínamo Moscou

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo

Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

Matheus Martins Botafogo

Matheus Martins nega problemas físicos e reprova decisão do Dinamo Moscou

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Após melar negócios com Flamengo e Botafogo, Dínamo acerta com chileno

Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal

Botafogo abre conversas pela contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo

Matheus Martins pode deixar o Botafogo

Matheus Martins é reprovado nos exames do Dínamo Moscou e retorna ao Botafogo

Arthur Chaves, do Hoffenheim, chegará ao Botafogo por empréstimo

Botafogo encaminha contratação do zagueiro Arthur Chaves

Torcida do Botafogo protestou no CT Lonier

Botafogo amanhece com protestos de torcida organizada no CT Lonier

Nathan Silva, do Pumas, é alvo do Botafogo

Botafogo tenta o zagueiro Nathan Silva, mas esbarra em condição do Pumas-MEX

Jogadores do Botafogo no jogo contra o Cienciano

Botafogo corre por mais reforços na reta final da janela

Botafogo perdeu para o Flamengo

Discurso x realidade: Botafogo despenca, e momento pede urgência