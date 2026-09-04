O joelho esquerdo mudou a trajetória recente do atacante Neymar. Desde a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco, em 17 de outubro de 2023, quando disputava uma partida pela Seleção Brasileira, o jogador passou por problemas físicos que dificultaram a tão esperada retomada da regularidade de um dos maiores jogadores brasileiros de sua geração.

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De lá para cá, o atual camisa 10 do Santos acumulou problemas físicos em diferentes regiões do corpo, períodos de recuperação e novos retornos . Agora, quase três anos depois, a história ganhou mais um capítulo: Neymar sentiu a coxa direita e deixou o clássico contra o Palmeiras no intervalo, reacendendo a preocupação com sua condição física.

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Pensando nisso, o Lance! preparou uma linha do tempo com os problemas físicos enfrentados por Neymar desde a grave lesão no joelho esquerdo. A reportagem também conversou com um ortopedista para analisar o histórico do jogador e explicar os impactos da sequência de lesões em sua trajetória recente.

Outubro de 2023: grave lesão no joelho

Durante a partida entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo aos 43 minutos do primeiro tempo, deixando o campo de maca. O então jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, ficou 367 dias fora dos gramados antes de retornar, em 21 de outubro do ano seguinte.

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Antes disso, o jogador já havia passado por uma cirurgia no tornozelo direito, em fevereiro de 2023, após uma lesão sofrida ainda no período pós-Copa do Mundo. O problema o afastou dos gramados por pouco mais de quatro meses.

2024 marcado pelo retorno e novos problemas

Pouco depois de voltar a jogar, em 6 de novembro de 2024, Neymar teve uma lesão muscular na coxa direita durante uma partida da Liga dos Campeões da Ásia. O problema afastou o atacante dos gramados pelo restante daquele ano, com um tempo estimado de recuperação de quatro a seis semanas.

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2025 e as novas lesões

De volta ao Santos após rescindir seu contrato com o clube saudita, Neymar não demorou para se machucar. Em março, o atacante sofreu um edema na região posterior da coxa esquerda, desfalcando a equipe por cerca de 40 dias, tempo suficiente para perder partidas do Campeonato Paulista e da Seleção Brasileira.

Em abril, uma nova lesão muscular na coxa esquerda, desta vez no músculo semimembranoso o deixou afastado por mais de um mês.

Quando as coisas pareciam se acalmar, mais um baque. Em 19 de novembro, um novo problema foi identificado após Neymar sentir um estalo no joelho durante a partida contra o Mirassol, na reta final do Brasileirão. Ele passou por uma artroscopia em 22 de dezembro e só voltou a jogar em 15 de fevereiro de 2026, pela fase de grupos do Estadual — 55 dias após a cirurgia.

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2026: a lesão pré-Copa do Mundo

Um susto às vésperas da Copa do Mundo colocou em xeque a participação de Neymar no principal torneio de futebol. Uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita, em maio, deixou o brasileiro de fora dos amistosos prévios da Seleção Brasileira e Neymar virou dúvida para a competição, mas acabou retornando na fase de grupos.

Na última quarta-feira (2), durante o jogo de volta das quartas de final entre Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, Neymar entiu dores na coxa direita no fim do primeiro tempo e precisou ser substituído. Ainda não há prazo de afastamento definido, já que os exames vão determinar a gravidade.

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Neymar sente dores na coxa no final do primeiro tempo entre Santos x Palmeiras (Foto: Gero Rodrigues/Ofotográfico/Folhapress)

O que explica a sequência de lesões de Neymar?

- O principal fator para ter uma lesão recorrente é a lesão primária. Naquele ponto onde acontece a lesão, o paciente acaba tendo uma fibrose, um tecido cicatricial, o que leva a uma alteração da elasticidade do tecido muscular e propicia um maior risco de ter uma nova lesão - avaliou o médico Ricardo Soares, ortopedista do Hospital Ortopédico AACD, em entrevista exclusiva ao Lance!.

O histórico de cirurgias de Neymar também pode ter influência na forma como o jogador distribui a carga durante os movimentos. Segundo Ricardo Soares, procedimentos no joelho podem provocar alterações biomecânicas e aumentar a sobrecarga da musculatura.

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- Também existem alterações biomecânicas, principalmente quando o paciente já passou por algum tipo de procedimento cirúrgico no joelho, o que pode provocar uma mudança no eixo do paciente. Essas alterações biomecânicas também aumentam a sobrecarga da musculatura e podem causar um desequilíbrio muscular - acrescentou.

Além dos fatores relacionados ao histórico de lesões e às alterações biomecânicas, as condições do gramado também podem influenciar na sobrecarga sofrida pelo atleta. No entanto, o especialista ressalta que o gramado não deve ser considerado um fator isolado para explicar uma nova lesão.

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- O gramado é um fator que também precisa ser considerado, mas é importante frisar que ele não é a única causa de uma nova lesão. No caso especificamente do Neymar, com o histórico de cirurgias, isso pode ser relevante. Em um gramado mais duro, há um aumento do impacto, enquanto um gramado muito macio ou irregular também aumenta a demanda neuromuscular. Isso pode gerar uma sobrecarga maior e, consequentemente, uma nova lesão muscular - explicou.

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Números de Neymar nesta temporada

Neymar pelo Santos em 2026:

24 jogos (21 titular)

8 gols

8 assistências

121 mins p/ participar de gol

2.8 passes decisivos por jogo

0.5 grandes chances criadas por jogo

1.4 dribles certos por jogo (33% de acerto)

3.1 finalizações por jogo (1.2 no gol)

3.9 faltas sofridas por jogo

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*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore

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