Com gol do goleiro Tadeu, Goiás goleia Chapecoense pela Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 21:58 • Chapecó (SC)

O Goiás goleou a Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá (SC), na noite desta segunda-feira (21), pela 33ª rodada da Série B. Com o resultado, o Esmeraldino avança para a décima colocação, com 45 pontos, enquanto a equipe de Chapecó permanece na 13ª posição do campeonato, com 37 pontos.

Primeiro tempo

O Goiás foi melhor que a Chapecoense do primeiro ao último minuto da primeira etapa. O Esmeraldino controlou as ações, teve mais volume de jogo e balançou as redes duas vezes. O primeiro saiu aos 16 minutos, com Juninho, que aproveitou cruzamento da esquerda. Aos 42, o goleiro Tadeu converteu pênalti sofrido por Breno Herculano. A equipe visitante poderia ter feito mais gols, porém Rildo e Juninho não aproveitaram as oportunidades. Já a Chapecoense praticamente não levou perigo a Tadeu.

Segundo Tempo

A segunda etapa seguiu o mesmo roteiro da primeira, com Goiás sobrando em campo, em todos os aspectos. Aos 18, em lance de bola parada, após bate-rebate dentro da pequena área, Lucas Ribeiro aumentou o placar para o Esmeraldino. Para fechar a conta, Jhon Vasquez aproveitou o cruzamento vindo do lado esquerdo do ataque Esmeraldino e de peixinho, marcou o quarto gol da partida.

O que vem pela frente

Na sequência, a Chapecoense visita o Brusque, na terça-feira (29), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), às 19h (de Brasília). Já o Goiás recebe o Amazonas, na sexta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

✅ FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 4 GOIÁS

33ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: segunda, 21 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó

🥅 Gols: Juninho (16'/1ºT), Tadeu (42'/2ºT), Lucas Ribeiro (18'/ 2ºT) e Jhon Vásquez (28'/2ºT) para o Goiás

🟨 Cartões amarelos: João Paulo (CHA); Breno Herculano e Jhon Vásquez (GOI)

Jogadores do Goiás comemorando o gol do goleiro Tadeu, contra a Champecoense, pela Série B (Foto: Liamara Polli/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar dal Pozzo)

Léo Vieira, Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo, Walter Clar; Tárik(Mailton), Marlone(Marcelo Jr.), Rafael Carvalheira; Marcinho(Lucas Buchecha), Mário Sérgio(Jenison) e Italo(Giovanni Augusto).

GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)

Tadeu; Dieguinho (Diego Caito), Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Rafael Gava, Marcão(Edson) e Juninho(Paulo Baya); Welliton(Ian Luccas) Matheus, Breno Herculano e Rildo(Jhon Vásquez).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

🚩 Assistentes: Leandro Dos Santos Ruberdo e Marcelo Grando (MS)

4️⃣ Quarto árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

