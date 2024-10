Goiás x Atlético-GO: quem venceu mais o Clássico do Equilíbrio?

O Clássico do Equilíbrio entre Goiás e Atlético-GO é o maior confronto do futebol goiano. Veja quem tem mais vitórias nesse duelo. (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 19:27 • São Paulo

O clássico Goiás x Atlético-GO, conhecido como Clássico do Equilíbrio, é o maior confronto do futebol goiano. Ao longo dos anos, essa rivalidade cresceu, especialmente em disputas pelo Campeonato Goiano e por vagas em competições nacionais. O clássico ganhou o apelido de Clássico do Equilíbrio devido à competitividade e à proximidade das campanhas dos dois clubes ao longo das temporadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No confronto direto, o Goiás tem uma vantagem, com 122 vitórias, enquanto o Atlético-GO venceu 108 partidas. O clássico entre Goiás x Atlético-GO também registrou 82 empates, demonstrando o equilíbrio característico desse duelo. Em termos de gols, o Goiás balançou as redes 428 vezes, enquanto o Atlético-GO marcou 401 gols.

A história do Clássico do Equilíbrio

O primeiro confronto entre Goiás x Atlético-GO foi realizado em 1944, e desde então, a rivalidade só cresceu. O clássico se tornou a principal atração do futebol goiano, decidindo diversas edições do Campeonato Goiano. Um dos momentos mais marcantes do Clássico do Equilíbrio aconteceu em 2012, quando o Goiás venceu o Atlético-GO na final do estadual, consolidando-se como uma das maiores forças do futebol local.

Quem venceu mais o clássico Goiás x Atlético-GO?

O Goiás leva a vantagem no número de vitórias, com 122 triunfos, enquanto o Atlético-GO venceu 108 jogos. Os 82 empates entre Goiás x Atlético-GO refletem o equilíbrio desse confronto, que sempre é aguardado com muita expectativa pelos torcedores dos dois clubes.

Números de Goiás x Atlético-GO

Vitórias do Goiás: 122

Vitórias do Atlético-GO: 108

Empates: 82

Gols do Goiás: 428

Gols do Atlético-GO: 401

A importância do Clássico do Equilíbrio

O Clássico do Equilíbrio, entre Goiás x Atlético-GO, representa muito mais do que uma simples partida de futebol para os torcedores. O confronto é o ponto alto da temporada para os dois clubes, especialmente nas decisões do Campeonato Goiano. Cada vitória no clássico é motivo de grande orgulho, e o jogo sempre é marcado por grande emoção e rivalidade.