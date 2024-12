Grêmio e São Paulo fecham Brasileirão com o maior número de estrangeiros

O Campeonato Brasileiro acabou com um número elevado de estrangeiros - Grêmio e São Paulo que digam. De acordo com um levantamento da Oddspedia, empresa de inteligência esportiva, os Clubes acabaram com 11 gringos no elenco. A maioria deles são da América do Sul, de países como Argentina, Paraguai, Equador, Venezuela, Chile e Uruguai.

Quando se trata de jogadores europeus, o Grêmio – com os centroavantes espanhol Diego Costa e o dinamarquês Martin Braithwaite – empata com o Corinthians que trouxe Memphis Depay, da Holanda, e Héctor Hernández, da Espanha e o Vasco, com os meias Dimitri Payet, da França e Maxime Dominguez, da Suíça. Já o São Paulo, tem um jogador da Irlanda do Norte, o lateral esquerdo Jamal Lewis. Ou seja, os jogadores sul-americanos ainda dominam os times nessa final do Brasileirão 2024.

Soteldo e Aravena são dois dos onze estrangeiros do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

América Latina segue na liderança dos reforços

Apesar da Europa ter aumentado seu quociente no futebol brasileiro, a América Latina segue na liderança do reforço nacional. A Argentina foi o país com o maior número de jogadores estrangeiros no campeonato, com 44, sendo 5 jogadores com cidadania também italiana. O país é seguido pelo Uruguai, que enviou 24 jogadores, e Colômbia, com 15 representantes, sendo o ponta direita do Fluminense, Kevin Santino, também peruano.

A Angola foi o país africano com mais adições, 2 jogadores, sendo um com dupla cidadania portuguesa, o ponta esquerda Ivan Cavaleiro, do Bragantino (SP). Na Europa, a Espanha enviou dois reforços para a Série A e todos os outros países: Bulgária, Dinamarca, França, Holanda, Irlanda do Norte, Portugal e Suíça enviaram um jogador cada.

Veja estrangeiros do Grêmio

Marchesín

Kannemann

Diego Costa

Villasanti

Cristaldo

Pavón

Aravena

Arezo

Monsalve

Braithwaite

Soteldo

Veja os estrangeiros do São Paulo