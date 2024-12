VAR não estava funcionando? Torcedores do Botafogo pedem pênalti em Luiz Henrique

Torcedores do Botafogo foram à loucura pedindo pênalti em Luiz Henrique em Botafogo x Pachuca. A partida é válida pela Copa Intercontinental, que acontece em Doha, no Catar. Minutos depois do lance polêmico, que não teve revisão do VAR, o árbitro da partida sinalizou problemas no sistema de comunicação.

No minuto 10 da partida, Luiz Henrique foi derrubado na área do Pachuca. O juiz mandou o lance seguir. Quando a jogada parou, a expectativa era de que o contato na área fosse revisado, o que não aconteceu.

Momentos depois, aos 12 minutos, o bandeirinha e o árbitro da partida fizeram sinais de alusão a problemas no sistema de comunicação da arbitragem. O jogo ficou parado por quase dois minutos até o problema ser resolvido.

Botafogo com escalação alternativa

Três dias depois de ser campeão nacional, os jogadores titulares não tiveram tempo de descansar após uma sequência decisiva na reta final da temporada. Sem Vitinho, por uma lesão muscular, e sem Bastos, ainda se recuperando de uma lesão na coxa. O técnico alvinegro decidiu não ir com força máxima e poupar alguns titulares desgastados. Alex Telles, Marlon Freitas, Almada e Savarino ficaram fora dos 11 iniciais e começam a partida no banco.

A equipe que vai a campo contra o Pachuca, no Estádio 974, é: John; Ponte, Adryelson, Barboza, Cuiabano; Allan, Gregore; Luiz Henrique, Eduardo, Matheus Martins; Igor Jesus.

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio 974, em Doha, Catar

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e FIFA+

