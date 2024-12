Internacional prioriza chegada de zagueiros para 2025

O Internacional terminou o ano com apenas dois zagueiros à disposição no elenco - e um deles ainda deve estar de saída. Com isso, o Colorado definiu a zaga como prioridade na primeira janela de transferências no ano.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, Roger Machado tinha apenas três zagueiros relacionados: Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel, jovem da base Colorada. A grande questão é que, o elenco até conta com mais jogadores, mas terminaram o ano lesionados.

Gabriel Mercado e Agustín Rogel, que terminaram a temporada no Departamento Médico. Enquanto o primeiro sofreu uma ruptura ligamentar e é esperado apenas no meio do ano que vem, o segundo passou por um procedimento cirúrgico na mão esquerda e volta a ficar à disposição no Campeonato Gaúcho.

Porém, o zagueiro mais regular da temporada, Vitão, deve deixar o Clube nesta janela de transferências. Ele chegou a iniciar tratativas com o Betis, da Espanha, no meio do ano, mas a negociação não avançou. Desta vez, todavia, a direção entende que será difícil segurar o atleta.

Ao longo do ano, o Internacional sofreu com lesões no seu setor defensivo. Gabriel Mercado, um dos principais zagueiros, teve uma ruptura ligamentar que o tirou dos gramados por mais de ano. Além disso, contou com saídas muito próximas, como as de Robert Renan e Igor Gomes.

Clayton Sampaio é um dos zagueiros do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Zagueiros da base devem ganhar oportunidade

Roger Machado é conhecido por dar oportunidades aos jovens da base e é isso que deve acontecer no Campeonato Gaúcho. Victor Gabriel, que foi relacionado contra o Fortaleza, deve ser uma figura constante no estadual. Outros nomes como Evertow de 17 anos, Cauã Ferreira, 20 anos e Pedro Kauã, 18 anos, também são cotados para ganharem oportunidades no Gauchão.

A direção entende, todavia, que os jovens não serão o suficiente para uma temporada competitiva. Com isso, nomes já começam a ser sondados para o setor. Luizão, brasileiro de 22 anos que pertence ao West Ham, e Jemmes, que atuou no Vila Nova, na Série B, são os mais cotados.