O Corinthians iniciou o planejamento para a próxima temporada. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (9), no CT Dr. Joaquim Grava, Fabinho Soldado reiterou diversas vezes que o objetivo do Timão é manter o elenco deste ano. Entretanto, três jogadores não devem prosseguir no Parque São Jorge.

continua após a publicidade

➡️Desempenho de Soteldo na temporada esfria interesse do Corinthians

Caetano, Matheus Araújo e Giovane não devem atuar mais pelo Corinthians. Os jogadores dificultaram a renovação com o clube e não estão sendo relacionados por Ramón Díaz desde outubro deste ano. Na ocasião, o treinador enfatizou que os atletas possuem imbróglios contratuais com o Timão e seriam mais opções para as partidas.

Os contratos do zagueiro Caetano e do meia Matheus Araújo se encerram no final deste ano. Formados nas categorias de base do Timão, os atletas serão liberados pelo Corinthians para acertarem com outros clubes após o fim do vínculo.

continua após a publicidade

Giovane possui contrato até julho do próximo ano, mas também está envolvido em um imbróglio contratual e não permanecerá no Timão. Em entrevista coletiva, Fabinho Soldado disse que o clube pretendia continuar com o jogador no plantel e lamentou a decisão do atacante.

— É uma decisão dele, temos o interesse, até agora não teve outra sinalização do atleta. Enquanto isso, a gente continua com nosso compromisso com ele. Enquanto ele tem contrato, permanece aqui. Sempre foi e continuará sendo a nossa intenção a permanência — revelou o dirigente.

continua após a publicidade

Fabinho Soldado enfatizou que a decisão a saída foi dos próprios jogadores. O executivo de futebol destacou a grandeza do Corinthians.

— O Corinthians é maior que tudo isso e que todos nós, estará acima de qualquer jogador e treinador. Vai ficar no Corinthians aqueles que querem ficar, vestir essa camisa e estão focados em, juntos, conquistar todos os objetivos de 2025 - finalizou.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Jogador não renovou contrato com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Matheus Araújo

Matheus Araújo fez a sua estreia pelo Corinthians em 2021. Em três anos, o meia disputou 45 partidas, sendo 11 delas como titular. O atleta marcou dois gols pelo clube alvinegro. A última vez que entrou em campo pelo Timão foi na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pela Copa Sul-Americana, em agosto.

Caetano

Revelado pelo Timão, o zagueiro foi emprestado a outros clubes do futebol brasileiro, como Goiás e CRB, antes de estrear pelo Corinthians, em 2023. O jogador disputou 38 jogos pela equipe alvinegro, sendo o último deles na derrota por 2 a 1 contra o Botafogo, em setembro.

Giovane

O atacante de 21 anos fez 46 jogos pelo Timão, sendo seis como titular. Cria da base alvinegra, Giovane marcou quatro gols pelo Corinthians, mas estava conseguindo mais espaço com Ramón Díaz antes de seu imbróglio contratual.