Torcedores ironizam falha de John em Botafogo x Pachuca

A partida do Botafogo contra o Pachuca, nesta quarta-feira (11), teve deboche de torcedores rivais para um dos principais jogadores do elenco alvinegro: John. No "Clássico das Américas" desta quarta-feira (11), que acontece em Doha, no Catar, o goleiro foi um dos alvos no segundo gol da equipe mexicana.

continua após a publicidade

➡️ Rivais pedem contratação de autor de golaço contra o Botafogo na Copa Intercontinental

Confira a reação da web:

Botafogo com escalação alternativa contra o Pachuca

Três dias depois de ser campeão nacional, os jogadores titulares não tiveram tempo de descansar após uma sequência decisiva na reta final da temporada. O Botafogo já não contava com Vitinho, por lesão muscular, e Bastos, que ainda se recupera de lesão na coxa. Mas o técnico alvinegro decidiu não ir com força máxima e poupar alguns titulares desgastados. Alex Telles, Marlon Freitas, Almada e Savarino ficaram fora dos 11 iniciais e começam a partida no banco.

Após passar pelo Botafogo com uma vitória por 3 a 0, o Pachuca vai enfrentar o Al-Ahly, do Egito, que já está classificado para as semifinais depois de passar do Al Ain, dos Emirados Árabes. Se avançar novamente, o adversário da decisão será o Real Madrid. O gigante espanhol entrou automaticamente na final por vencer a Liga dos Campeões da última temporada, como prevê o regulamento da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo