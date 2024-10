Sport tropeça e deixa escapar chance de assumir liderança da Série B

Operário venceu o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série B (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 23:42 • Recife (PE)

Nesta quarta-feira (16), o Sport perdeu para o Operário por 2 a 1, na Ilha do Retiro (PE), pela 16ª rodada da Série B. Com o empate, o Rubro-Negro sobe para a segunda colocação, mas desperdiça a chance de dividir a liderança do campeonato com o Santos.

Primeiro tempo

Operário começou com tudo e na primeira descida, abriu o placar com Boschilia, aos três minutos. O meia recebeu o passe de Daniel e chutou rasteiro no cantinho, sem possibilidade de defesa para o goleiro Caíque França. Após o gol do visitante, o Rubro-Negro se encontrou na partida e chegou ao gol de empate, aos 21 minutos, com Titi Ortíz. O jogador tentou uma tabela na entrada da párea, a bola desviou no adversário, e o mesmo foi rápido e acertou um lindo chute na gaveta. O restante do primeiro foi marcado por muitas faltas, e pouca bola rolando.

Segundo tempo

Na volta do intervalo o Operário conseguiu implementar a sua estratégia com sucesso. A equipe paranaense segurou o jogo com inteligência, encaixando a marcação e trocando passes quando tem a posse de bola. No fim das contas, o Operário foi premiado com um gol, aos 37 minutos. O atacante Nathan aproveitou o cruzamento e cabeceou a bola no segundo pau.

O que vem pela frente

Na sequência, o Sport recebe o Botafogo-SP, no domingo (20), na Ilha do Retiro (PE), às 19:30 (de Brasília). Por outro lado, o Operário recebe o Paysandu, no domingo (20), às 11h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger (PR). As partidas serão válidas pela 32ª rodada da Série B.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 1X2 OPERÁRIO

16ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 16 de outubro de 2024, às 21h30(de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

🥅 Gols: Boschilia (3'/1ºT) e Nathan (37'/2ºT), para o Operário; Titi Ortíz (21'/1ºT), para o Sport

🟨 Cartões amarelos: Dalbert, Zé Roberto, (SPO); Daniel, Boschilia (OPE)

Sport perdeu a oportunidade de alcançar a liderança da Série B (Foto: Marlon Costa/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França(Thiago Couto); Igor Cariús(Di Placido), Chico, Luciano Castán, Dalbert(Felipinho); Felipe, Fabricio Domínguez, Lucas Lima, Titi Ortíz(Barletta), Wellington Silva; Gustavo Coutinho(Zé Roberto).

OPERÁRIO (Técnico: Rafael Guanaes)

Rafael Santos; Sávio(Thales Oleques), Allan Godói(Joseph), Willian Machado, Gabriel Feliciano; Jacy, Vinícius Diniz, Boschilia; Rodrigo Rodrigues(Nathan), Daniel(Ronaldo), Felipe Augusto(Ronald).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira, Júlio César Souza Gaudêncio

4️⃣ Quarto árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo

