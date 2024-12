Botafogo perde para o Pachuca e dá adeus a Copa Intercontinental

O Botafogo perdeu para o Pachuca, do México, por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), pelo Clássico das Américas, primeira partida da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Idrissi, Deossa e Salomón Rondón foram os autores dos gols da equipe mexicana. Agora, depois de conquistar o Brasileirão e Libertadores, a delegação retorna ao Brasil para, enfim, encerrar a temporada.

Como foi a partida?

Quem pensou que o duelo contra a equipe mexicana ia ser fácil, se surpreendeu. Artur Jorge optou por um time misto para a primeira partida na Copa Intercontinental, contra o Pachuca, por conta do desgaste físico de alguns atletas titulares, e se viu em um confronto tenso no primeiro tempo. Ao contrário do que muitos achavam, o time de Guillermo Almada não se escondeu do jogo e buscou abrir o placar a todo momento. Tanto o Alvinegro quanto a equipe mexicana tiveram seus momentos de perigo, que acabavam parando em boas atuações dos zagueiros. Nos minutos finais da primeira etapa, o Botafogo parece ter entendido seu lugar no jogo, e pressionou o Pachuca até o apito final. Apesar de dominar a posse de bola, Loz Tuzos chutaram mais vezes ao gol, mas acabaram parando nas defesas de John. Para o Glorioso, faltou mais movimentação do quarteto ofensivo para criar espaços na área. Luiz Henrique, o destaque alvinegro, se viu sempre bem marcado e com dificuldade de chutar ao gol de Moreno.

O segundo tempo não começou nada bem para o time brasileiro. Logo aos quatro minutos, Idrissi rabiscou um golaço na área alvinegra. O atacante marroquino avançou pela esquerda, tabelou com Bryan González e driblou os dois zagueiros do Botafogo para chutar no canto de John. Sem seguida, Artur Jorge foi para o tudo ou nada e fez três modificações de uma vez: Allan, Eduardo e Igor Jesus saíram para a entrada de Marlon Freitas, Almada e Júnior Santos. Como era esperado, o Pachuca recuou e intensificou a marcação na área, a linha de três ficou uma linha de oito jogadores, dificultando as movimentações do Botafogo. Para tentar aumentara armação das jogadas e ganhar o trunfo do chute fora da área, Savarino entrou no lugar de Matheus Martins. Sem sucesso, mesmo com controle absoluto da partida. Deossa arrancou em contra-ataque para ampliar o placar e dificultar a vida do time brasileiro. A partir daí, foi jogo de um time só. O Botafogo atacava e o Pachuca defendia. Um filme que não é novidade para os torcedores: a dificuldade de quebrar a defesa de um adversário na retranca. Para terminar a festa de vez, Salomón Rondón marcou o terceiro do time de Guillermo Almada, que apenas administrou a grande vantagem até o apito final.

Apesar da derrota na fase inicial do torneio, a temporada gloriosa, enfim, terminou para o Botafogo. Campeão do Brasileirão e da Libertadores, a equipe de Artur Jorge retorna ao Brasil e pode encerrar um ano histórico para o clube.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X 3 PACHUCA

QUARTAS DE FINAL - Copa Intercontinental da FIFA

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio 974, em Doha, Catar

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e FIFA+

🥅 Gol: Idrissi (4'- 2T); Deossa (20' - 2T); Salomón Rondón (35' - 2T)

🟨 Cartões amarelos: Bryan González (Pachuca); Arturo González (Pachuca); Cuiabano (Botafogo)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Ponte (Tiquinho Soares), Adryelson, Barboza, Cuiabano; Allan (Marlon Freitas), Gregore; Luiz Henrique, Eduardo (Almada), Matheus Martins (Savarino); Igor Jesus (Júnior Santos)

PACHUCA (Técnico: Guillermo Almada)

Moreno, Luis Rodríguez, Barreto (Cabral), Micolta e Bryan González; Pedraza, Montiel, Arturo González (Ángel Mena), Idrissi e Bautista (Deossa); Rondon

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

🖥️ VAR: Rob Dieperink (HOL)