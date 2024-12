Ryan retorna de lesão com assistências e é destaque do Flamengo na Adidas Cup

O Centro de Treinamento do Ninho do Urubu recebe a Flamengo Adidas Cup, torneio sub-16 que teve início na última terça-feira (10), com equipes do mundo inteiro. A partida de abertura foi realizada entre o Rubro-Negro e a equipe do Dinamo Zagreb, da Croácia, com empate em 2x2 e destaque para a volta de Ryan Roberto aos gramados.

O meia-atacante do Flamengo contribuiu com duas assistências aos gols da equipe da casa. Em suas redes sociais, Ryan comentou sobre a sua volta de lesão, seu desempenho individual e sobre o resultado da partida:

- Depois de seis semanas parado, voltei a fazer o que mais amo. Só tenho que agradecer a todos que me ajudaram nesse processo. Feliz por voltar e ajudar meus companheiros com duas assistências, mas infelizmente nossa vitória não veio. Seguimos de cabeça erguida visando o título! - disse o jogador.

Flamengo Adidas Cup

A Flamengo Adidas Cup acontece entre os dias 10 e 16 de dezembro, no Ninho do Urubu e contará com 10 equipes. São elas: Flamengo, São Paulo-BRA, Arsenal-ING, Santos Laguna-MEX, Independiente Del Valle-EQU, Atletico Nacional-COL, Midtjylland-DIN, Dínamo Zagreb-CRO, Braga-POR e Alianza Lima-PER.

Além do empate com o Dinamo de Zagreb, o Rubro-Negro entrou em campo nesta quarta-feira (11) e foi derrotado para o Braga por 3 a 2. Caio Gomes e Vitor Hugo fizeram os gols da equipe brasileira. O Fla volta à ação na quinta-feira (12) e enfrenta o Alianza Lima. Confira abaixo outros resultados da Adidas Cup até aqui.

1ª Rodada

Grupo A:

Flamengo 2x2 Dinamo Zagreb (CRO)

Braga (POR) 2x2 Alianza Lima (PER)

Grupo B:

São Paulo 3x1 Midjtylland (DIN)

Arsenal (ING) 3x1 Colo-Colo (CHI)

2ª rodada:

Grupo A:

Flamengo 2x3 Braga (POR)

Santos Laguna (MEX) 2x0 Alianza Lima (PER)

Grupo B:

Colo-Colo (CHI) 1x2 São Paulo

Independiente Del Valle (EQU) 2x3 Arsenal (ING)

