Rivais pedem contratação de autor de golaço contra o Botafogo na Copa Intercontinental

O Botafogo começou com o pé esquerdo na Copa Intercontinental. Na partida contra o Pachuca, no "Clássico das Américas" desta quarta-feira (11), que acontece em Doha, no Catar, o atacante Oussama Idrissi, do time mexicano, abriu o placar em pintura aos 5 minutos do segundo tempo.

Após o gol, torcedores dos times rivais repercutiram o lance nas redes sociais e pediram a contratação do atleta marroquino em seus respectivos clubes.

Confira algumas reações dos torcedores com o gol do Pachuca contra o Botafogo na Copa Intercontinental:

Botafogo com escalação alternativa contra o Pachuca

Três dias depois de ser campeão nacional, os jogadores titulares não tiveram tempo de descansar após uma sequência decisiva na reta final da temporada. Sem Vitinho, por uma lesão muscular, e sem Bastos, ainda se recuperando de uma lesão na coxa. O técnico alvinegro decidiu não ir com força máxima e poupar alguns titulares desgastados. Alex Telles, Marlon Freitas, Almada e Savarino ficaram fora dos 11 iniciais e começam a partida no banco.

A equipe que foi a campo contra o Pachuca, no Estádio 974, é: John; Ponte, Adryelson, Barboza, Cuiabano; Allan, Gregore; Luiz Henrique, Eduardo, Matheus Martins; Igor Jesus.

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio 974, em Doha, Catar

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e FIFA+

